3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі прымаюць адначасова Мінск і цэнтральны рэгіён
На найбліжэйшыя 2 дні Мінск і Мінская вобласць стануць цэнтрам саюзнай эканомікі. У няпростых знешніх умовах яна працуе стабільна і штогод ставіць рэкорды. Тавараабарот па выніках 2025-га - 62 млрд долараў. І па ацэнках экспертаў, сёлета будзе ўзятая новая планка, дапамогуць перш за ўсё міжрэгіянальныя сувязі.
Камандзіроўкі ў рэгіёны Расіі ў графіку журналістаў "Першага інфармацыйнага" з зайздроснай рэгулярнасцю. Кожная паездка - сапраўдная скарбніца яркага відэаматэрыялу і асабістых эмоцый. Згадзіцеся, прыемна за тысячы кіламетраў ад дома бачыць нашу тэхніку.
Сапраўднае сяброўства народаў, якое Форум рэгіёнаў эфектыўна замацоўвае і эканамічна накіроўвае.
Летась падзею прымаў Ніжні Ноўгарад, вынік - больш за 100 кантрактаў на 750 млн беларускіх рублёў. Але нават не заўсёды лічбамі можна ацаніць тую самую атмасферу.
XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі прымаюць адначасова сталіца і цэнтральны рэгіён. У першы дзень (чацвер, 25 чэрвеня) праца будзе пабудавана па тэматычных секцыях. Геаграфічна яны размеркаваны па ўсёй вобласці, прычым арганізатары пастараліся зрабіць так, каб кожны раён адказваў за свой моцны бок (гл. відэа).