Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Мінску адкрыўся помнік лётчыку Аляксандру Мамкіну, які выратаваў 200 беларускіх дзяцей

Захаванне гістарычнай памяці - гэта сувязь пакаленняў і агульны гонар. Яна не ведае дзяржаўных меж, таму што боль і мужнасць, што прынесла Вялікая Айчынная, былі агульнымі. Менавіта таму сімвалічна, што ў дні правядзення Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Мінску адкрываецца помнік Аляксандру Мамкіну - легендарнаму лётчыку, які стаў нацыянальным героем двух народаў (гл. відэа). 

Разделы:

Грамадства