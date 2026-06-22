3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
У Мінску адкрыўся помнік лётчыку Аляксандру Мамкіну, які выратаваў 200 беларускіх дзяцей
Аўтар:Яніна Клімовіч
Захаванне гістарычнай памяці - гэта сувязь пакаленняў і агульны гонар. Яна не ведае дзяржаўных меж, таму што боль і мужнасць, што прынесла Вялікая Айчынная, былі агульнымі. Менавіта таму сімвалічна, што ў дні правядзення Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Мінску адкрываецца помнік Аляксандру Мамкіну - легендарнаму лётчыку, які стаў нацыянальным героем двух народаў (гл. відэа).