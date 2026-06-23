Сяргей Алейнік: Сёння беларуская прадукцыя пастаўляецца ў 78 рэгіёнаў РФ

Ён адзначыў, што на саюзным узроўні зараз рэалізуецца стратэгія навукова-тэхналагічнага развіцця Саюзнай дзяржавы да 2035 года. За час супрацоўніцтва было рэалізавана больш за 60 сумесных праграм. Зараз вядзецца праца па 27 саюзных праграмах у такіх кірунках, як мікраэлектроніка, машынабудаўнічы комплекс, касмічныя тэхналогіі, медыцына, сельская гаспадарка. У цэнтры ўвагі Саюзнай дзяржавы - развіццё далейшага супрацоўніцтва ў прамысловай кааперацыі (гл. відэа).