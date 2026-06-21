3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Санкцыі не перашкода: Беларусь і Сербія падпісалі мемарандумы аб гандлі і інвестыцыях
Беларусь гэтымі днямі наведвае дэлегацыя Сербіі. 23 чэрвеня галоўная падзея - 13-е пасяджэнне міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
Былі акрэслены перспектыўныя вектары партнёрства: робататэхніка, штучны інтэлект, электратранспарт. Па выніках падпісаны мемарандумы аб узаемаразуменні ў сферах стандартызацыі і інвестыцый.
Дыпламатычным адносінам Беларусі і Сербіі ўжо больш за 30 гадоў. Акрамя таго, менавіта гэтая дзяржава адзіная ў Еўропе, з якой у нас дзейнічаюць бязвізавыя рэжымы і падпісана дамова аб свабодным гандлі.
Апроч таго, што Бялград актыўна развівае супрацоўніцтва па еўрапейскім кірунку, не забывае падтрымліваць стабільныя кантакты па ўсходнім курсе з Беларуссю і Расіяй. Краіны сёння актыўна супрацоўнічаюць у такіх сферах, як навука, медыцына, культура. Міжрэгіянальныя сувязі ўсталяваны з кожнай вобласцю беларускай рэспублікі. На сербскі рынак Беларусь экспартуе ў першую чаргу сельгаставары, прадукцыю прамысловых прадпрыемстваў. На сёння лічбы тавараабароту паміж дзвюма краінамі не адлюстроўваюць рэчаіснасць. Перашкаджаюць санкцыі ЕС.
Абмеркавалі ўдзел Беларусі ў міжнароднай выставе "Экспа" ў 2027 годзе, якая пройдзе ў Бялградзе. Гэта міжнародная пляцоўка, дзе краіны-ўдзельніцы паказваюць увесь патэнцыял тэхналогій у навуцы, культуры, таксама дэманструюць архітэктурныя дасягненні.