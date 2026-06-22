3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Да Форуму рэгіёнаў адкрыецца выстава-кірмаш у BelExpo
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кожны новы Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі паказвае дынаміку развіцця і дазваляе аператыўна вырашаць актуальныя пытанні, заявіў Міхаіл Русы.
У 2026 годзе плануецца падпісаць дзясяткі новых пагадненняў і дарожных карт, а сума кантрактаў, як чакаецца, перавысіць 900 млн руб.
Таксама на форуме абмяркуюць "Тавар Саюзнай дзяржавы" - статус для сумеснай прадукцыі. Па раней заключаных кантрактах паміж рэгіёнамі Беларусі і Расіі ўжо пабудавана нямала аб'ектаў, якія дазволілі стварыць рабочыя месцы, забяспечыць стабільную зарплату, паступленні ў бюджэт (гл. відэа).