3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Крупко: Прэзідэнт папрасіў перадаць жыхарам Гомельскай вобласці, каб яны ні аб чым не турбаваліся
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя на Гомельшчыне, становішча на мяжы з Украінай і рэакцыя грамадзян на нядаўнія заявы Зяленскага. Прэзідэнт Беларусі заслухаў даклад старшыні Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко.
Становішча, запэўніў кіраўнік рэгіёна, хоць у цэлым і няпростае, але стабільнае і пад кантролем. Пытанням бяспекі надаецца самая пільная ўвага.
Таксама кіраўніку дзяржавы было даложана, як праходзіла ўзаемадзеянне з расійскім бокам і адказнымі беларускімі службамі пры аказанні дапамогі пацярпелым у выніку атакі дрона на аўтобус у Бранскай вобласці. Па выніках даклада Прэзідэнту Іван Крупко адказаў на пытанні журналістаў (гл. відэа).