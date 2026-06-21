Крупко: Прэзідэнт папрасіў перадаць жыхарам Гомельскай вобласці, каб яны ні аб чым не турбаваліся

Становішча, запэўніў кіраўнік рэгіёна, хоць у цэлым і няпростае, але стабільнае і пад кантролем. Пытанням бяспекі надаецца самая пільная ўвага.

Таксама кіраўніку дзяржавы было даложана, як праходзіла ўзаемадзеянне з расійскім бокам і адказнымі беларускімі службамі пры аказанні дапамогі пацярпелым у выніку атакі дрона на аўтобус у Бранскай вобласці. Па выніках даклада Прэзідэнту Іван Крупко адказаў на пытанні журналістаў (гл. відэа).