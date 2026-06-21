3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведаміла пра стан пацярпелых у Бранскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведаміла пра стан пацярпелых у Бранскай вобласці. Усе дзеці працягваюць лячэнне ў РНПЦ дзіцячай хірургіі. Іх стан стабільны
Дзіця, прааперыраванае 19 чэрвеня, пераведзена з рэанімацыі ў аддзяленне. З усімі дзецьмі знаходзяцца бацькі. Дарослы пацыент знаходзіцца ў 432-м ваенным клінічным медыцынскім цэнтры. Яго стан таксама стабільны. Сітуацыя застаецца на кантролі Міністэрства аховы здароўя.