3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі абяцае стаць прарыўным па эканамічных выніках
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25-26 чэрвеня Мінск і Мінская вобласць прымуць XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Толькі з Расійскай федэрацыі ўдзельнікамі стануць каля 700 дэлегатаў.
Гэта кіраўнікі федэральных і рэгіянальных органаў, прадстаўнікі дзелавых колаў, а таксама культурных, навуковых і грамадскіх аб'яднанняў. Для зручнасці і камфорту гасцей задзейнічаюць больш за 100 валанцёраў. У рамках культурнай праграмы 30 экскурсаводаў і музейных супрацоўнікаў пакажуць лепшыя бакі Мінскага рэгіёна.
У першы дзень форуму пройдуць 10 тэматычных секцый
Фокус на развіцці эканамічнага супрацоўніцтва - ад прамысловай кааперацыі да сацыяльнай палітыкі, адукацыі і аховы здароўя. На палях форуму плануюць падпісаць дзясяткі новых пагадненняў і дарожных карт. Сума дамоў можа перавысіць 900 млн руб. (гл відэа).