3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Удзельнікі «Цягніка Памяці» прыбылі ў Магілёў
Аўтар:Стэфанія Вінічэк
23 чэрвеня «Цягнік Памяці – 2026» сустракалі ў Гродне. Удзельнікаў суправаджала насычаная экскурсійная праграма. Усе межы ў камунікацыі і моўныя бар’еры адпалі самі сабой.
200 чалавек з 18 краін. Сярод іх і тыя, хто ў Беларусі ўпершыню і ўжо гатовы вярнуцца з сям’ёй.
Цяпер удзельнікаў праекта чакае трэці пункт на мапе – гэта горад Магілёў. Да маршруту памяці далучылася і здымачная група «Першага інфармацыйнага». Удзельнікі патрыятычнага маршруту дзеляцца сваім настроем і эмоцыямі (падрабязнасці ў відэа).