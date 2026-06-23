3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
У Мінску з 6 ліпеня па 30 жніўня закрыецца праезд ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску амаль на 2 месяцы абмяжуюць рух на ўчастку праспекта Незалежнасці з-за рэканструкцыі моста цераз Свіслач.
З 6 ліпеня па 30 жніўня закрыецца праезд ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Абмежаванні закрануць усе віды транспарту, акрамя грамадскага.
На мосце правядуць дэмантаж пакрыцця, адновяць гідраізаляцыю і ўсталююць маналітную пліту для павышэння яго грузападымальнасці. Работы будуць весціся кругласутачна. ДАІ рэкамендуе выкарыстаць аб'езд па 1-м і 2-м транспартным кальцы і цэнтральных вуліцах горада.