3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Прэм'ер Беларусі і губернатар Омскай вобласці акрэслілі перспектывы сумеснай працы
Урад Беларусі стаў месцам прадметнага дыялогу з расійскімі рэгіёнамі. 25 чэрвеня прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын правёў сустрэчу з губернатарам Омскай вобласці Віталем Хацэнкам.
Падчас сустрэчы акрэслілі перспектывы для далейшай сумеснай працы, сярод якіх адгрузкі ў рэгіён шырокага спектру беларускай тэхнікі - пасажырскай, камунальнай, сельскагаспадарчай, спецмашын, а таксама ліфтавага абсталявання. У планах умацаванне партнёрства ў аграпрамысловай сферы за кошт павелічэння ўзаемных паставак харчовых тавараў і сельскагаспадарчай сыравіны.
Беларусь працягвае ўмацоўваць падмурак і без таго трывалых гандлёва-эканамічных адносін і з Варонежскай вобласцю. Напрыклад, за 2025 год тавараабарот дасягнуў больш за 600 млн долараў. Як адзначыў віцэ-прэм'ер Беларусі Аляксандр Церахаў, гэта найважнейшы гандлёва-эканамічны партнёр, якому Беларусь прапануе дапамогу па многіх кірунках.
Беларускі бок зацікаўлены ў нарошчванні ўзаемадзеяння з Варонежскай вобласцю ў будаўнічай галіне і па лініі АПК.