3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
32 чалавекі загінулі ў выніку магутнага землетрасення ў Венесуэле
У Венесуэле ўведзены рэжым НЗ пасля разбуральнага землетрасення. 32 чалавекі загінулі і каля 700 атрымалі раненні ў выніку землетрасення ў Венесуэле, паведамляюць улады.
Сур'ёзна пашкоджаны і абрынуты дзясяткі будынкаў, нават цэлыя раёны гарадоў. Штуршкі былі такой сілы, што ў гандлёвых цэнтрах і магазінах абвальваліся столі, людзей завальвала прама на паркоўках.
Жудасныя кадры з венесуэльскіх аэрапортаў распаўсюджваюцца ў Cетцы, дзе людзі ў паніцы спрабуюць выбегчы на вуліцу, дзясяткі чалавек пацярпелі ад падзення канструкцый.
Штуршкоў было некалькі, яны доўжыліся доўга, расказваюць відавочцы. Большая частка венесуэльцаў у гэты момант знаходзілася дома. У краіне адзначалі адно з галоўных нацыянальных святаў - звычайна людзі гэты дзень праводзяць у коле сям'і. Землетрасенне пачалося раптам.