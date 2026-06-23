Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

32 чалавекі загінулі ў выніку магутнага землетрасення ў Венесуэле

У Венесуэле ўведзены рэжым НЗ пасля разбуральнага землетрасення. 32 чалавекі загінулі і каля 700 атрымалі раненні ў выніку землетрасення ў Венесуэле, паведамляюць улады.

Сур'ёзна пашкоджаны і абрынуты дзясяткі будынкаў, нават цэлыя раёны гарадоў. Штуршкі былі такой сілы, што ў гандлёвых цэнтрах і магазінах абвальваліся столі, людзей завальвала прама на паркоўках.

Жудасныя кадры з венесуэльскіх аэрапортаў распаўсюджваюцца ў Cетцы, дзе людзі ў паніцы спрабуюць выбегчы на вуліцу, дзясяткі чалавек пацярпелі ад падзення канструкцый.

Штуршкоў было некалькі, яны доўжыліся доўга, расказваюць відавочцы. Большая частка венесуэльцаў у гэты момант знаходзілася дома. У краіне адзначалі адно з галоўных нацыянальных святаў - звычайна людзі гэты дзень праводзяць у коле сям'і. Землетрасенне пачалося раптам.

Разделы:

У свецеЗдарэнні