32 чалавекі загінулі ў выніку магутнага землетрасення ў Венесуэле

Штуршкоў было некалькі, яны доўжыліся доўга, расказваюць відавочцы. Большая частка венесуэльцаў у гэты момант знаходзілася дома. У краіне адзначалі адно з галоўных нацыянальных святаў - звычайна людзі гэты дзень праводзяць у коле сям'і. Землетрасенне пачалося раптам.