Мінск і Мінская вобласць прымае XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Традыцыйна ён будзе праходзіць на працягу двух дзён. У рамках дыялогавых пляцовак пройдуць дыскусіі, прысвечаныя сацыялагічным даследаванням і аналітыцы з боку Беларусі і Расіі, накіраваныя на глыбокае разуменне запытаў і інтарэсаў беларускіх і расійскіх грамадзян.

Для выгады гасцей прыцягнуць больш за 100 валанцёраў, а ў рамках культурнай праграмы 30 экскурсаводаў і музейных супрацоўнікаў пакажуць лепшыя бакі Мінскай вобласці.

У першы дзень форуму пройдуць 10 тэматычных секцый. Фокус - на развіцці эканамічнага супрацоўніцтва: ад прамысловай кааперацыі да сацыяльнай палітыкі, адукацыі і аховы здароўя.

У 2025 года дзве краіны абнавілі гістарычны максімум узаемнага гандлю таварамі і паслугамі - больш за 60 млрд долараў. Акрамя таго, рэалізацыя сумесных праектаў у прамысловай сферы - адзін з ключавых кірункаў саюзнага супрацоўніцтва з беларускай сталіцай. Выконваецца 26 імпартазамяшчальных праектаў па выпуску прадукцыі.