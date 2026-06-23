3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
25 чэрвеня стартуе XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі
Мінск і Мінская вобласць прымае XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Традыцыйна ён будзе праходзіць на працягу двух дзён. У рамках дыялогавых пляцовак пройдуць дыскусіі, прысвечаныя сацыялагічным даследаванням і аналітыцы з боку Беларусі і Расіі, накіраваныя на глыбокае разуменне запытаў і інтарэсаў беларускіх і расійскіх грамадзян.
Толькі з Расіі стануць удзельнікамі каля 700 дэлегатаў: кіраўнікі федэральных і рэгіянальных органаў, прадстаўнікі дзелавых колаў, а таксама культурных, навуковых і грамадскіх аб'яднанняў.
Для выгады гасцей прыцягнуць больш за 100 валанцёраў, а ў рамках культурнай праграмы 30 экскурсаводаў і музейных супрацоўнікаў пакажуць лепшыя бакі Мінскай вобласці.
У першы дзень форуму пройдуць 10 тэматычных секцый. Фокус - на развіцці эканамічнага супрацоўніцтва: ад прамысловай кааперацыі да сацыяльнай палітыкі, адукацыі і аховы здароўя.
На палях форуму плануюць падпісаць дзясяткі новых пагадненняў і дарожных карт. Сума дагавораў можа перавысіць 900 млн рублёў.
У 2025 года дзве краіны абнавілі гістарычны максімум узаемнага гандлю таварамі і паслугамі - больш за 60 млрд долараў. Акрамя таго, рэалізацыя сумесных праектаў у прамысловай сферы - адзін з ключавых кірункаў саюзнага супрацоўніцтва з беларускай сталіцай. Выконваецца 26 імпартазамяшчальных праектаў па выпуску прадукцыі.
Першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі прайшоў 12 гадоў назад у Мінску. У 2025 годзе падзею прымаў Ніжні Ноўгарад. Па выніках было падпісана больш за сотню кантрактаў на 750 млн беларускіх рублёў.
У другі дзень форуму ў Нацыянальным выставачным цэнтры "БелЭкспа" адбудзецца пленарнае пасяджэнне, якое збярэ больш за тысячу чалавек. На пляцоўцы будзе працаваць выстава-кірмаш тавараў беларускіх і расійскіх вытворцаў.