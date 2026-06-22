3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
"Неапісальныя ўражанні, дагэтуль трымціць": жыхары Гродна пра перасовачны музей "Цягнік Перамогі"
Адзіная ў свеце імерсіўная перасовачная экспазіцыя "Цягнік Перамогі" прыбыла ў Гродна. Праект рэалізуецца Беларускай чыгункай сумесна з Расійскай пры падтрымцы Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі. Ужо 5-ы раз састаў курсіруе па Беларускай чыгунцы.
На пероне ў Гродне ўнікальны музей сустракалі прадстаўнікі органаў улады, грамадскіх аб'яднанняў, чыгуначнікі, моладзь і жыхары горада.
Тысячы наведвальнікаў змогуць прайсці па 10 тэматычных вагонах і ўбачыць падзеі Вялікай Айчыннай вайны вачамі тых, хто перажыў яе ад першых дзён да доўгачаканай Перамогі.
Абарона краіны, партызанскі рух, вызваленне Беларусі і Вялікая Перамога - дзякуючы светлавым, гукавым і мультымедыйным эфектам наведвальнікі становяцца сведкамі падзей, якія змянілі гісторыю (гл. відэа).