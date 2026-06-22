3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
У Беларусі стартаваў рэспубліканскі марафон моладзі і студэнцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні Дня моладзі, які адзначаць ужо 28 чэрвеня пад дэвізам "Твой драйв. Твой поспех. Твая краіна" ў Беларусі праходзіць рэспубліканскі марафон моладзі і студэнцтва.
Яго маштабныя ўрачыстасці аб'ядноўваюць тысячы актыўных, таленавітых і ініцыятыўных маладых людзей з усіх куткоў Беларусі. Праграма разнастайная: інтэлектуальныя квесты і кіберспорт, ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, фестывалі вулічнага мастацтва і экстрэмальных відаў спорту.
Марафон праходзіць у фармаце адзіных тэматычных дзён і з'яўляецца прасторай, дзе нараджаюцца смелыя ідэі, мацнее сяброўства і на справе пацвярджаецца галоўнае, што ў краіне ёсць усе ўмовы для самарэалізацыі моладзі.