3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
24 верасня стартуюць V Адкрытыя спаборніцтвы брыгад службы хуткай меддапамогі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На V Адкрытых спаборніцтвах брыгад службы хуткай медыцынскай дапамогі акцэнт зробяць на тэорыю, рэанімацыю і меддапамогу пры масавай траўме. На кожным этапе будуць прапанаваны сітуацыі, максімальна набліжаныя да рэальнага жыцця.
Хуткасць прыбыцця на месца, зладжанасць дзеянняў і прыняцця рашэнняў - усё гэта будзе ацэньвацца суддзямі. Дарэчы, у спаборніцтвах упершыню возьмуць удзел каманда "Рэспубліканскага клінічнага медцэнтра" Упраўлення спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, брыгады з Маскоўскай вобласці, Екацярынбурга, Самарканда, Астаны, а таксама студэнты БДМУ.