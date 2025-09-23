Глядзець анлайнПраграма ТБ
24 верасня стартуюць V Адкрытыя спаборніцтвы брыгад службы хуткай меддапамогі

На V Адкрытых спаборніцтвах брыгад службы хуткай медыцынскай дапамогі акцэнт зробяць на тэорыю, рэанімацыю і меддапамогу пры масавай траўме. На кожным этапе будуць прапанаваны сітуацыі, максімальна набліжаныя да рэальнага жыцця.

Хуткасць прыбыцця на месца, зладжанасць дзеянняў і прыняцця рашэнняў - усё гэта будзе ацэньвацца суддзямі. Дарэчы, у спаборніцтвах упершыню возьмуць удзел каманда "Рэспубліканскага клінічнага медцэнтра" Упраўлення спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, брыгады з Маскоўскай вобласці, Екацярынбурга, Самарканда, Астаны, а таксама студэнты БДМУ.

