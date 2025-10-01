Не толькі ў свята у цэнтральным рэгіёне атуляюць увагай людзей паважнага ўзросту. Для ўмацавання здароўя і для правядзення з карысцю вольнага часу ў кожным раёне адкрыты школы актыўнага даўгалецця, спартыўныя і арт-гурткі.

Даведаліся, як захоўваць бадзёрасць у любым узросце.

Магчымасці для ўмацавання здароўя людзей паважнага ўзросту

Майстар-клас ад эксперта па занятках у скандынаўскім стылі Вольгі Мануілавай. Шэсць гадоў таму яна аб’яднала такіх жа актыўных жанчын пры тэрытарыяльным цэнтры сацабслугоўвання ў Смалявічах. Рэцэпт бадзёрасці - чатыры кіламетры за дзень разам з "сярэбранай камандай".

Кансультацыі юрыстаў і профільных медспецыялістаў, музычныя вечары і творчыя сустрэчы, а яшчэ спартыўная праграма на свежым паветры. Чацвёрты год запар краіна крочыць да даўгалецця. Натхняе Рэспубліканскі фестываль па скандынаўскай хадзьбе.

1 кастрычніка - дзень, які мы асаблівым чынам прысвячаем людзям паважнага ўзросту. Добрая нагода, каб выказаць ім павагу і ўдзячнасць за працу, клопат і выхаванне маладога пакалення У Мінскай вобласці больш за 250 тысяч чалавек ва ўзросце ад 65 гадоў і вышэй.

Мінскі абласны шпіталь - вядучая медустанова ў нашай краіне, на базе якой функцыянуе Рэспубліканскі геранталагічны цэнтр і адразу тры школы актыўнага даўгалецця.

У такіх школах таксама настройваюць на пазітыўны лад. Ёга, выяўленчае мастацтва, літаратурныя чытанні, майстар-класы. У ролі настаўнікаў - псіхолагі, профільныя ўрачы.