III Гульні краін СНД: байдарачнікі і лучнікі папоўнілі скарбонку беларусаў залатымі ўзнагародамі
Пераможным атрымалася гэта раніца для нашых спартсменаў, якія выдатна прадстаўляюць Беларусь на III Гульнях краін СНД. Медальная скарбонка Беларусі пацяжэла на некалькі залатых узнагарод. Спачатку добрыя весткі прыйшлі з горада Ханкендзі, дзе праходзіць турнір у стральбе з лука. Дар'я Барсукова і Іван Заікін заваявалі золата.
Роўна 10 год таму Азербайджан прымаў I Еўрапейскія гульні. Тады асноўным цэнтрам прыцягнення быў горад Баку. І тады на п'едэстал пашаны паднімаліся ўсе нашы майстры: Марына Літвінчук, Раман Петрушэнка, браты Багдановічы. Змяніўся час, і нашы весляры, прычым як акадэмікі, так і на байдарках і каноэ, дэманструюць выдатныя вынікі. У ранішнюю сесію ў нас ужо завяршылася 7 фіналаў.
Пры гэтым ехала некалькі ўзроставых катэгорый адну і тую ж дыстанцыю ў байдарцы-адзіночцы 500 метраў. І 4 залатыя ўзнагароды заваявалі нашы спартсмены.
У вячэрнюю сесію адбудуцца яшчэ чатыры фіналы. Верым, што гэты пераможны настрой нікуды не сыходзіць, і чакаем добрых вынікаў.