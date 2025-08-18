Глядзець анлайнПраграма ТБ
Каля 150 донараў далучыліся да ініцыятывы прафсаюзаў у Мінску.

Добраахвотнікамі па здачы крыві сталі прадстаўнікі нацыянальнага прафцэнтра, галіновых прафсаюзаў, прафкамаў сталічных арганізацый і прадпрыемстваў, маладыя людзі. Кожны перад пачаткам працэдуры прайшоў адпаведнае абследаванне.

Мабільны донарскі пункт разгарнуўся каля Дома прафсаюзаў. Такая ініцыятыва тут рэалізавана ўпершыню. І ўжо ёсць планы праводзіць такую практыку на сістэмнай аснове.

Наяўнасць бяспечнай крыві крытычна важна для аказання дапамогі ў хірургіі, анкалогіі, транспланталогіі, пры родах, аварыях і НЗ. Адна данацыя можа выратаваць чатыры жыцці.

Толькі ў 2024 годзе ў нашай краіне ўзялі ўдзел у данацыях каля 103 тысяч чалавек. А штодня адбываецца больш за тысячу пераліванняў крыві і яе кампанентаў.