3.70 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Каля 150 донараў далучыліся да ініцыятывы прафсаюзаў у Мінску
Каля 150 донараў далучыліся да ініцыятывы прафсаюзаў у Мінску.
Добраахвотнікамі па здачы крыві сталі прадстаўнікі нацыянальнага прафцэнтра, галіновых прафсаюзаў, прафкамаў сталічных арганізацый і прадпрыемстваў, маладыя людзі. Кожны перад пачаткам працэдуры прайшоў адпаведнае абследаванне.
Мабільны донарскі пункт разгарнуўся каля Дома прафсаюзаў. Такая ініцыятыва тут рэалізавана ўпершыню. І ўжо ёсць планы праводзіць такую практыку на сістэмнай аснове.
Наяўнасць бяспечнай крыві крытычна важна для аказання дапамогі ў хірургіі, анкалогіі, транспланталогіі, пры родах, аварыях і НЗ. Адна данацыя можа выратаваць чатыры жыцці.
Толькі ў 2024 годзе ў нашай краіне ўзялі ўдзел у данацыях каля 103 тысяч чалавек. А штодня адбываецца больш за тысячу пераліванняў крыві і яе кампанентаў.