Масавая вакцынацыя супраць грыпу праходзіць у Мінскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Масавая вакцынацыя супраць грыпу праходзіць у Мінскай вобласці. Зрабіць прышчэпку можна бясплатнай трохкампанентнай вакцынай расійскай вытворчасці. Таксама можна атрымаць платную чатырохкампанентную вакцыну з Францыі.
Па традыцыі працуюць і мабільныя брыгады. Напрыклад, прайшла вакцынацыя на Кавальскім заводзе цяжкіх штамповак у Жодзіне. Усяго ў горадзе імунітэт падтрымалі ўжо больш за 300 чалавек з пачатку старту кампаніі па вакцынацыі.
Імунны адказ выпрацоўвацца праз 14 дзён пасля прышчэпкі, вакцына дзейнічае на працягу сезона. Яе склад абнаўляецца штогод з улікам штамаў, што цыркулююць.