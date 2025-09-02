Новы ангіяграфічны кабінет адкрылі ў Мінскай абласной клінічнай бальніцы.

Сучасны апарат дасць магчымасць выконваць шырокі спектр дыягнастычных і лячэбных працэдур асабліва для пацыентаў з вострымі і хранічнымі каранарнымі сіндромамі, парушэннямі мазгавога кровазвароту, а таксама лячэнне парушэння сардэчнага рытму.

У Мінскай абласной клінічнай бальніцы напалову гатовы і новы хірургічны корпус. Яго плануюць адкрыць у наступным годзе. Больш за 60 тысяч квадратных метраў плошчы, 8 паверхаў і 380 ложкаў дазволяць сканцэнтраваць усю хірургічную дапамогу жыхарам цэнтральнага рэгіёна ў адным месцы.