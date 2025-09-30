У Беларусі грыпу пакуль няма, рост захворвання чакаецца ў канцы студзеня

Восенню назіраецца сезонны рост прастудных захворванняў. У зоне рызыкі пажылыя, дзеці і людзі са слабым імунітэтам. Аднак грыпу ў Беларусі пакуль няма. Рост захворвання чакаецца ў канцы студзеня. З пачатку верасня ў краіне павялічылася колькасць людзей з ВРВІ.

Сітуацыя заканамерная, яна адзначаецца штогод і звязана з фарміраваннем новых калектываў у дзіцячых садах, школах, ВНУ і каледжах, а таксама з вяртаннем беларусаў з адпачынкаў за мяжой.

У гэтым эпідсезоне плануюць выкарыстаць тры вакцыны супраць грыпу. Усе яны ўтрымліваюць актуальны штамавы склад. Кастрычнік і лістапад - самы аптымальны перыяд для таго, каб зрабіць прышчэпку.