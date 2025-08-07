У Мінпрацы растлумачылі, як разлічваюць бальнічны мамам пасля дэкрэту і маладым спецыялістам

У ведамстве растлумачылі, што ў сітуацыі, калі малады работнік уладкаваўся на працу і неўзабаве захварэў, прымецца ў разлік яго фактычны заробак, калі ён быў. У тым выпадку, калі сярэднедзённы заробак для разліку бальнічнага атрымаецца вельмі маленькі, за аснову будзе ўзяты памер мінімальнай заработнай платы.