У Мінску плануюць адкрыць новую інфекцыйную бальніцу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новую інфекцыйную бальніцу плануюць адкрыць у Мінску у 2026 годзе. Медустанову ўзводзяць на Даўгінаўскім тракце.
Выязную нараду на будпляцоўцы правёў старшыня Мінгарвыканкама Уладзімір Кухараў. Гатоўнасць медыцынскага комплексу – 30 %. Адначасова вядуцца работы ва ўсіх сямі карпусах будучай бальніцы.
Сучасная медустанова будзе адпавядаць апошнім стандартам і дазволіць аказваць кваліфікаваную дапамогу пацыентам з інфекцыйнымі захворваннямі.
Клініка размесціцца на плошчы амаль 10 гектараў. Гэта будзе сучасны медкомплекс, разлічаны больш чым на 260 месцаў, з унікальным аддзяленнем асабліва небяспечных інфекцый, рэанімацыяй, аперацыйнымі, камп'ютарным і магнітна-рэзанансным тамографамі, а таксама сучаснай клінічнай лабараторыяй.