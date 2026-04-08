Lukashenko Appoints Marat Markov as Minister of Culture of Belarus
Text by:Editorial office news.by
Marat Markov, who currently served as Minister of Information, has been appointed Minister of Culture of Belarus. The personnel decision was made by Belarusian President Alexander Lukashenko, according to BELTA.