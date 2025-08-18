Watch onlineTV Programm
Consequences of White House Talks: European Defense Stocks Tumble

Even a hint of a peace agreement on Ukraine dealt a tangible blow to its main stakeholders. After the meeting in the White House, European defense stocks plummeted.

Tank component parts manufacturer Renk lost 7% of its shares.

Italian giant Leonardo - 7.28%.

Shares of Swedish aircraft and defense company Saab fell by 6.2 points.

French Dassault Aviation - slightly more than 3%.

Panic on the stock market also affected the German concern Rheinmetall, its shares fell by 4.4 points.