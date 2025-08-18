3.70 BYN
Consequences of White House Talks: European Defense Stocks Tumble
Text by:Editorial office news.by
Even a hint of a peace agreement on Ukraine dealt a tangible blow to its main stakeholders. After the meeting in the White House, European defense stocks plummeted.
Tank component parts manufacturer Renk lost 7% of its shares.
Italian giant Leonardo - 7.28%.
Shares of Swedish aircraft and defense company Saab fell by 6.2 points.
French Dassault Aviation - slightly more than 3%.
Panic on the stock market also affected the German concern Rheinmetall, its shares fell by 4.4 points.