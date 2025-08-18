3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Meeting of Trump and Zelensky with European Leaders Commences
Text by:Editorial office news.by
Meeting of Trump and Zelensky with European Leaders Commencesnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2343db66-ba3c-4628-ac1c-49f8955e5988/conversions/19696ec6-1127-4a3c-8856-6625aea0f025-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2343db66-ba3c-4628-ac1c-49f8955e5988/conversions/19696ec6-1127-4a3c-8856-6625aea0f025-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2343db66-ba3c-4628-ac1c-49f8955e5988/conversions/19696ec6-1127-4a3c-8856-6625aea0f025-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2343db66-ba3c-4628-ac1c-49f8955e5988/conversions/19696ec6-1127-4a3c-8856-6625aea0f025-xl-___webp_1920.webp 1920w
The meeting between European leaders, U.S. President Donald Trump, and Ukrainian President has begun, reports RIA Novosti.
Earlier, the White House was visited by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, European Commission President Ursula von der Leyen, British Prime Minister Rishi Sunak, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, Finnish President Sauli Niinistö, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Zelensky himself.