Watch onlineTV Programm
PoliticsEconomyPresidentSocietyIn the worldRegionsCultureIncidentsHealthSportTechnologyHorizon
EuropeU.S.A.UkraineRussiaMiddle East

Meeting of Trump and Zelensky with European Leaders Commences

Meeting of Trump and Zelensky with European Leaders Commences

The meeting between European leaders, U.S. President Donald Trump, and Ukrainian President has begun, reports RIA Novosti.

Earlier, the White House was visited by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, European Commission President Ursula von der Leyen, British Prime Minister Rishi Sunak, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, Finnish President Sauli Niinistö, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Zelensky himself.