Как отразилось подорожание какао-бобов на белорусском производстве

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В Беларуси сахара хватает с 2007 года, а в 2020 году наша страна вошла в десятку мировых экспортеров сахара. Такими фактами поделился заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц в проекте "Актуальное интервью".

В стране благодаря поручениям правительства сформированы стабильные зоны свеклосеяния - 103,5 тыс. га.

Александр Яковчиц:

"Наш внутренний рынок потребляет 360 тыс. т сахара в год. При этом мы планируем произвести 660 тыс. т сахара. Порядка 145 тыс. т каждый год потребляет население, приобретая сахар в магазине. Отмечаем, что растет доля потребления сахара промышленными предприятиями - по итогам прошлого года это 210 тыс. т".

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Заместитель председателя поделился, что на данный момент уже сформирован оптимальный размер площадей для выращивания сахарной свеклы - около 104 тыс. га.

Еще одна важная тема - какао-бобы. Они в Беларуси не растут. "Мы столкнулись с большим неурожаем. В основном это африканский регион. У нас две фабрики, "Коммунарка" и "Спартак", где есть собственные мощности переработки какао-бобов. Из них мы получаем полуфабрикаты, которые используются для производства и шоколада, и шоколадных изделий", - отметил Александр Яковчиц.

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