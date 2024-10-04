Новый молочнотоварный комплекс открыли в Витебской области

По поручению Президента Беларуси до конца 2024 года в каждой области построят по 10 новых молочнотоварных комплексов.

В Витебской области первый появился 4 октября. МТК "Добрунь" в хозяйстве "Бегомльское" Докшицкого раойна торжественно открыли на три месяца раньше первоначального срока. Здесь разместят поголовье буренок и телят. Мощности хозяйства вырастут в два раза.

Когда-то "Бегомльское" было отстающим хозяйством с устаревшей фермой. Но грамотные инвестиции и подбор кадров помогли аграриям войти в список лидеров региона. Год назад решились на возведение современного молочнотоварного комплекса. Строились оперативно, но полностью производство не закрывали.

Александр Новицкий, директор ОАО "Бегомльское":

"Слаженная работа всех, особенно нашего генерального подрядчика. Во время строительства не мешали ни мы им, ни они нам в нашем производстве, так как у нас здесь же находился скот - дойное стадо на 160 голов".

До конца года в каждой области откроют по 10 новых МТК

Хозяйство попало под президентский указ, по которому до конца года в каждой области должно появиться по 10 современных молочнотоварных комплексов. Парад открытий на Витебщине начался именно с "Бегомльского".

Одно из ключевых требований указа - чтобы новые комплексы были заполнены в течение года, то есть в данном случае до осени 2025-го. Руководство хозяйства обещает, что буренки на новую ферму зайдут уже весной, и для них создали все самые комфортные условия.

"Добрунь" - молочнотоварный комплекс замкнутого цикла. На одной площадке организован весь процесс - от выращивания молодняка до получения молока. Когда все заработает на полную мощность, объемы производства вырастут в два раза. Инвестиционный проект станет одним из драйверов развития всего района.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Вроде бы мы все думаем, что это село, а вот это (МКТ. - Прим. ред.) один из самых высоких биотехнологически настроенных объектов. Здесь и генетика учитывается, и лечебное дело с точки зрения ветеринарии (от вакцинации до обработок), и технологии доения, кормления, заготовки кормов - тут столько тонкостей".

Уже сейчас удой здесь выше, чем в целом по области. А все получаемое молоко класса экстра. Его отправляют на Туровский завод. И даже несмотря на такую логистику, остаются в плюсе. Это и есть настоящий агробизнес.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Поддержка сельского хозяйства

"Данное предприятие "Бегомльское" входит в группу "Банк развития". Посредством определенных финансовых займов осуществлялось строительство комплекса и в целом развитие предприятия. И они имеют сейчас прекрасные результаты, - рассказал Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Это пример того, что больше и больше хозяйств надо передавать или промышленным предприятиям, или финансовым группам, или другим предприятиям реального сектора для того, чтобы иметь еще более эффективное сельское хозяйство. Как следствие, больше ВВП, выше доходы населения и счастливее белорусы".