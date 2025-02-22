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Яковчиц рассказал, какие сладкие новинки от отечественных производителей появляются на нашем рынке
На полках белорусских магазинов становится все меньше импортных сладостей и все больше отечественных новинок. Получится ли заменить все иностранные сладости и есть ли в этом необходимость, рассказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц в проекте "Актуальное интервью".
Заместитель председателя отметил, что импортозамещение - это огромная, системная работа, работа над оптимизацией импортного сырья и над увеличением сальдо.
Александр Яковчиц:
"Мы ставим целью не заменить импортные продукты, а создать совершенно новые на рынке. Например, "Спартак" сделал шоколад с коллагеном, "Красный пищевик" сделал жевательный зефир. Это совершенно новые продукты. В "Красном пищевике" будем делать драже, шоколад в разноцветной глазури с орехами и цукатами".
По словам Александра Яковчица, заместить импорт полностью невозможно. Белорусский рынок составляет 192 тыс. т, столько в 2024 году потребило наше население. Производим мы 160 тыс. т, 40 из них идут на экспорт.
"Но даже при наличии импортной продукции мы стимулируем наших производителей для наращивания мощностей. Например, в прошлом году 62,5 % кондитерских изделий и 70 % мучных поступили в оборот от отечественного производителя. В рамках работы по импортозамещению мы произвели 36 тыс. т кондитерских изделий на 136 млн долларов. Если соотнести с общим объемом произведенной продукции, то это порядка 40 %", - подчеркнул заместитель председателя концерна "Белгоспищепром".