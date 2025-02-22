Яковчиц рассказал, какие сладкие новинки от отечественных производителей появляются на нашем рынке

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На полках белорусских магазинов становится все меньше импортных сладостей и все больше отечественных новинок. Получится ли заменить все иностранные сладости и есть ли в этом необходимость, рассказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц в проекте "Актуальное интервью".

Заместитель председателя отметил, что импортозамещение - это огромная, системная работа, работа над оптимизацией импортного сырья и над увеличением сальдо.

Александр Яковчиц:

"Мы ставим целью не заменить импортные продукты, а создать совершенно новые на рынке. Например, "Спартак" сделал шоколад с коллагеном, "Красный пищевик" сделал жевательный зефир. Это совершенно новые продукты. В "Красном пищевике" будем делать драже, шоколад в разноцветной глазури с орехами и цукатами".

По словам Александра Яковчица, заместить импорт полностью невозможно. Белорусский рынок составляет 192 тыс. т, столько в 2024 году потребило наше население. Производим мы 160 тыс. т, 40 из них идут на экспорт.