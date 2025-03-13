Делягин: Англии нужен хаос, Америке нужна стабильность

Англии нужен хаос, Америке нужна стабильность. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился депутат Госдумы Федерального собрания России Михаил Делягин.

По его словам, ближайшее окружение Зеленского - люди абсолютно проанглийские. "Германией, кстати, тоже сейчас управляет проанглийский человек, как это не смешно звучит. Но немецкий бизнес с 1914 года рассматривает Украину как свою законную колонию. И уже более 100 лет воспринимает реальность как какое-то недоразумение. Почему же это не наше, когда это наше? Так что переговоры будут весьма условные, это скорее смотрины, ликвидировать всех этих людей, или они проявят достаточный энтузиазм, достаточную готовность лечь лично под Трампа", - считает эксперт.

"Если вы к нам приходите, какие вы можете нам предоставить гарантии, что вы нас не обманете? Если будет недостаточно энтузиазма проявлено, или если гарантии будут недостаточными, тогда придется переходить к следующему этапу, как бы менять Зеленского, причем не на проанглийского Залужного, а на кого-то еще. Это реально проблема, это реально головная боль. Госдепартамент еще не полностью под контролем Трампа. То есть это сложная задача, которой просто неохота заниматься", - отметил Михаил Делягин.

По словам парламентария, в этом отношении очень интересны всякие реверансы Трампа в отношении России, что Россия стремится к переговорам и так далее. "Здесь нужно понимать, что слова американского бизнесмена, государственного деятеля отражают не реальность, а его желание реальности, - обратил внимание депутат. - Для него важно, чтобы крайним сделать нынешнее украинское руководство, чтобы потом выдрать Украину себе из-под англичан".

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Комментируя переговоры Трампа и Зеленского, Михаил Делягин сказал, что это не концерт, это не инсценировка, как некоторые считают, а трагедия, причем для обеих сторон. "Все хотели подписать декларацию, никого ни к чему не обязывающую. Трампу это было нужно внутри страны. Зеленскому это было нужно, чтобы показать: смотрите, меня поддерживает Америка, давайте еще денег. Англичанам это было нужно, чтобы укрепить Зеленского или того, кто придет ему на смену, затянуть Трампа в конфликт. То есть всем это было нужно", - уверен он.

"Но прожженный адвокат, прожженный юрист Вэнс заговорил о дипломатии, он заговорил о перспективе, я думаю, что по поручению Трампа, он заговорил о том, что конфликт нужно урегулировать и побыстрее, что противоречило интересам Англии. Здесь у Зеленского сработали инстинкты, а не мозг, но сработали достаточно разумно, - считает депутат. - Он увидел, что переговоры - это американская повестка дня, а война - это английская повестка дня. Если он сейчас просто скажет "да, конечно", его англичане просто пристрелят как изменника. Поэтому он начал закатывать истерику. А Трамп, который сидел и наблюдал, увидел, что Зеленский не готов ему полностью присягать, не готов уходить полностью под него, что он там какую-то самостоятельность изображает. А это неприемлемо".

Михаил Делягин:

"Для эффективного бизнесмена менеджер должен говорить: "Да, чего вы изволите, что мне делать?". А рассказывать, что я буду делать вот так, а не так, это не его работа. Это плохой менеджер, его надо увольнять. Так что это была трагедия для всех участников. И Трамп смог вырулить на личной харизме и улучшить свою репутацию, повысить свой рейтинг внутри Америки, но это только за счет личных политических способностей. Потому что в целом это был провал переговоров".

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"Американцы слабеют. Америка очень сильно ослабела. Трамп пришел как кризисный менеджер. Поэтому американцам нужно зафиксировать существование. Мир рассыпается на части. Им нужно зафиксировать кусок мира, который они контролируют, и обеспечить стабильность. Им нужно просто переждать, пока Китай пройдет высшую точку своего развития и пойдет на спад. Тоже отдельная история Китая, очень интересная. У них дурная цикличность истории, почти как у нас", - обозначил политик.

Михаил Делягин:

"Когда Китай достигает малого процветания, по-старому Сяокан или "среднезажиточное общество во всех отношениях", по-нынешнему малое процветание, они действительно искоренили нищету в Китае. Они очень сильно побороли коррупцию. Дальше включаются центробежные силы, Китай начинает рассыпаться. Вот сейчас Китай на высшей точке. Дальше он пойдет вниз. Американцы это видят. Им нужно просто подождать. Им нужно дождаться, пока противник ослабеет. Для этого нужна стабильность сегодня".