3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
Гранты Президента на 2025 год соединяют амбиции молодежи с горизонтами национального развития
Молодость - это время смелых идей и амбициозных проектов, которые способны менять будущее целой страны! 27 января Президент подписал ежегодный указ о назначении грантов в области здравоохранения, науки, образования, культуры и молодежной политики.
И это прекрасно, когда слово "гранты" в наше время имеет положительную характеристику и направлено на развитие, а не на революцию. О возможностях - в нашем следующем сюжете.
Общество возможностей для Беларуси - давно не тренд "красного словца", а цель. Цель найти талант и помочь превратить его в успех. Гранты Президента на 2025 год, как мосты через время, соединяют амбиции молодежи с горизонтами национального развития. Здесь, среди цифр и деклараций, кроется не просто финансирование, а билет в будущее: проекты юных ученых, художников, общественных активистов находят свое отражение в белорусской реальности. Совершенно очевидно, что Беларусь вкладывает ресурсы не в бумаги, а в людей - тех, кто через пять лет перевернет страницу истории с новыми технологиями, социальными инициативами и культурными манифестами.
Открытие грантового окна в Беларуси - долгожданное событие. Это не только уникальная возможность получить финансирование, но и обратить взор всей страны на уникальные проекты. С 2013 года ежегодно на конкурсной основе гранты, предоставляя кредит доверия, выделяются социально-экономическим инициативам, которые зрят в корень сложных вопросов, предлагая эффективное решение.
В 2025 году столичный колледж ремесленничества и дизайна, отвечая на обеспокоенность главы государства о непопулярности рабочих профессий, предложил проект не только про востребованность маляров, кровельщиков и кузнецов, но и про общество возможностей для ребят с особенностями психофизического развития.
В своем выступлении на акции "Марафон единства" в "Минск-Арене" в январе 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал:
"Наша жизнь - это равные возможности для всех! Равные возможности! Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей!"
Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко:
"У нас существует перечень рабочих профессий и специальностей конкретно для детей с особенностями психофизического развития. И в рамках данного перечня в нашей стране сейчас не по всем профессиям осуществляется подготовка в учреждениях среднего специального образования".
По ее словам, в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко гораздо больше профессий можно открыть. "В рамках гранта мы попробуем как минимум не менее 10 профессий (то есть сделать такой банк данных профессий для детей с особенностями), чтобы дети могли себя попробовать уже в более-менее приближенных условиях. Мы намерены тесно сотрудничать с работодателями, с заказчиками кадров. К каждому участнику нашего гранта будет разработано профессиональное портфолио, в котором будет описано, какие были у него пробы, его профессиональная диагностика, куда ему рекомендовано, - рассказала Анна Бойко. - Будут выданы наши рекомендации, куда, в какое учреждение ему стоит обратиться для того, чтобы получить уже данную профессию".
Проект поможет ребятам ознакомиться с широким спектром профессий, востребованных в стране, а также максимально подготовиться к трудовой деятельности по всем правилам охраны труда. Ребята скромно отмечают, что это, вероятно, самое важное в их работе. Мы для себя отметили, конечно, талант, который не имеет границ.
Инклюзия - основной принцип государственной политики. Реализация потенциала каждого человека, вовлечение в профессию людей с горящими глазами и желанием работать - еще один критерий общества возможностей.
Один из учеников рассказал, что у него в планах отучиться и дальше работать по своей профессии, строить карьеру.
Почему в мире, где огромное количество профессий типа блогеров, айтишников, он выбирает рабочую профессию, он ответил, что это дело, которое ему нравится. "У каждого свои вкусы по профессиям", - сказал парень.
Важно отметить и то, что проекты, претендующие на грант, не получают его без предшествующих этапов реализации. И поскольку кредит доверия всегда требует гарантий эффективности в 101 %, в стране растят плеяду молодых аналитиков, которые смогут раскрыть все явки и пароли. Проект "Беларусь Будущего" от Белорусского института стратегических исследований создает абсолютно новое направление молодежной политики и лабораторию, где формируется завтрашний день Беларуси.
Евгений Харук, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Это, с одной стороны, доверие к нам, к нашей организации и к нашему проекту. С другой - это ответственность, потому что мы не можем позволить себе, чтобы мы провели несколько мероприятий, отобрали двух-трех молодых аналитиков и на этом сказали, что проект выполнен. Мы хотим расширить применение нашей аналитической методологии на молодежь всех абсолютно регионов, практически во всех университетах, которые у нас есть. Мы будем делать все для того, чтобы появлялись проекты по развитию региона, отдельного города, поселка, университета, организации, чтобы они носили локальный характер, но были интересны с точки зрения применения этого опыта для всей страны".
Краудсорсинг и когортный анализ. Каковы интересы Беларуси в ШОС, насколько влияет цифровой след в интернете на развитие профессиональной репутации - на все эти вопросы нам ответили молодые аналитики. Отныне верить в счастливые случайности сложно, зная, что все это просто объект позитивного аналитического расчета.
Егор Яворец, член молодежного аналитического движения:
"Для аналитиков в целом мире есть некие общие компетенции, прежде всего, это краткость, которая сестра таланта, но краткость умеренная. На одну страницу изложить проблему в аналитическом документе невозможно, но две-три страницы - это идеал, к которому нужно стремиться. Это текст, написанный простым языком, который говорит о сложном. И вот именно это умение проанализировать достаточно большой объем информации и сжать его до краткого, понятного документа - это, на мой взгляд, главное, что должен уметь делать аналитик".
Есть и среди обладателей грантов абсолютные рекордсмены. Возможно, секрет в знаменитой речевке "Будь готов, всегда готов!" или "Пионер всегда первый". Белорусская пионерия получала грант дважды - на разработку отечественных мультфильмов про рысенка Огонька и онлайн-игру для октябрят и пионеров. Уникальное путешествие во времени для малышей, где пионерский галстук или значок октябренка становится символом вечной молодости и веры в лучшее.
Кристина Сорока, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
"Идея возникла уже давно, наверное, на протяжении пяти лет символом пионерской организации является рысенок. Это такой маленький пионер, маленький зверь, который символизирует нашу пионерскую организацию. Уже давно ребята с такой инициативой выступили, чтобы с рысенком снять мультик. Сначала снимали с одним рысенком, а потом уже у рысенка появились друзья - это пионер, член БРСМ и маленький октябренок. Просмотров много. Мне кажется, что у детской аудитории это пользуется спросом".
Всего гранты на 2025 год назначены 46 специалистам сфер науки, образования, медицины, культуры, молодежной политики. Это шанс получить уникальный опыт проектной работы, развить свои профессиональные навыки, стать частью инициатив, которые определяют будущее Беларуси, и внести вклад в решение задач, значимых для общества и государства.