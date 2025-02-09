Гранты Президента на 2025 год соединяют амбиции молодежи с горизонтами национального развития

Молодость - это время смелых идей и амбициозных проектов, которые способны менять будущее целой страны! 27 января Президент подписал ежегодный указ о назначении грантов в области здравоохранения, науки, образования, культуры и молодежной политики.

И это прекрасно, когда слово "гранты" в наше время имеет положительную характеристику и направлено на развитие, а не на революцию. О возможностях - в нашем следующем сюжете.

Общество возможностей для Беларуси - давно не тренд "красного словца", а цель. Цель найти талант и помочь превратить его в успех. Гранты Президента на 2025 год, как мосты через время, соединяют амбиции молодежи с горизонтами национального развития. Здесь, среди цифр и деклараций, кроется не просто финансирование, а билет в будущее: проекты юных ученых, художников, общественных активистов находят свое отражение в белорусской реальности. Совершенно очевидно, что Беларусь вкладывает ресурсы не в бумаги, а в людей - тех, кто через пять лет перевернет страницу истории с новыми технологиями, социальными инициативами и культурными манифестами.

Открытие грантового окна в Беларуси - долгожданное событие. Это не только уникальная возможность получить финансирование, но и обратить взор всей страны на уникальные проекты. С 2013 года ежегодно на конкурсной основе гранты, предоставляя кредит доверия, выделяются социально-экономическим инициативам, которые зрят в корень сложных вопросов, предлагая эффективное решение.

В 2025 году столичный колледж ремесленничества и дизайна, отвечая на обеспокоенность главы государства о непопулярности рабочих профессий, предложил проект не только про востребованность маляров, кровельщиков и кузнецов, но и про общество возможностей для ребят с особенностями психофизического развития.

В своем выступлении на акции "Марафон единства" в "Минск-Арене" в январе 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал:

"Наша жизнь - это равные возможности для всех! Равные возможности! Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей!"

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко:

"У нас существует перечень рабочих профессий и специальностей конкретно для детей с особенностями психофизического развития. И в рамках данного перечня в нашей стране сейчас не по всем профессиям осуществляется подготовка в учреждениях среднего специального образования".

По ее словам, в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко гораздо больше профессий можно открыть. "В рамках гранта мы попробуем как минимум не менее 10 профессий (то есть сделать такой банк данных профессий для детей с особенностями), чтобы дети могли себя попробовать уже в более-менее приближенных условиях. Мы намерены тесно сотрудничать с работодателями, с заказчиками кадров. К каждому участнику нашего гранта будет разработано профессиональное портфолио, в котором будет описано, какие были у него пробы, его профессиональная диагностика, куда ему рекомендовано, - рассказала Анна Бойко. - Будут выданы наши рекомендации, куда, в какое учреждение ему стоит обратиться для того, чтобы получить уже данную профессию".

Проект поможет ребятам ознакомиться с широким спектром профессий, востребованных в стране, а также максимально подготовиться к трудовой деятельности по всем правилам охраны труда. Ребята скромно отмечают, что это, вероятно, самое важное в их работе. Мы для себя отметили, конечно, талант, который не имеет границ.

Инклюзия - основной принцип государственной политики. Реализация потенциала каждого человека, вовлечение в профессию людей с горящими глазами и желанием работать - еще один критерий общества возможностей.

Один из учеников рассказал, что у него в планах отучиться и дальше работать по своей профессии, строить карьеру.

Почему в мире, где огромное количество профессий типа блогеров, айтишников, он выбирает рабочую профессию, он ответил, что это дело, которое ему нравится. "У каждого свои вкусы по профессиям", - сказал парень.

Важно отметить и то, что проекты, претендующие на грант, не получают его без предшествующих этапов реализации. И поскольку кредит доверия всегда требует гарантий эффективности в 101 %, в стране растят плеяду молодых аналитиков, которые смогут раскрыть все явки и пароли. Проект "Беларусь Будущего" от Белорусского института стратегических исследований создает абсолютно новое направление молодежной политики и лабораторию, где формируется завтрашний день Беларуси.

Евгений Харук, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Это, с одной стороны, доверие к нам, к нашей организации и к нашему проекту. С другой - это ответственность, потому что мы не можем позволить себе, чтобы мы провели несколько мероприятий, отобрали двух-трех молодых аналитиков и на этом сказали, что проект выполнен. Мы хотим расширить применение нашей аналитической методологии на молодежь всех абсолютно регионов, практически во всех университетах, которые у нас есть. Мы будем делать все для того, чтобы появлялись проекты по развитию региона, отдельного города, поселка, университета, организации, чтобы они носили локальный характер, но были интересны с точки зрения применения этого опыта для всей страны".

Краудсорсинг и когортный анализ. Каковы интересы Беларуси в ШОС, насколько влияет цифровой след в интернете на развитие профессиональной репутации - на все эти вопросы нам ответили молодые аналитики. Отныне верить в счастливые случайности сложно, зная, что все это просто объект позитивного аналитического расчета.

Егор Яворец, член молодежного аналитического движения:

"Для аналитиков в целом мире есть некие общие компетенции, прежде всего, это краткость, которая сестра таланта, но краткость умеренная. На одну страницу изложить проблему в аналитическом документе невозможно, но две-три страницы - это идеал, к которому нужно стремиться. Это текст, написанный простым языком, который говорит о сложном. И вот именно это умение проанализировать достаточно большой объем информации и сжать его до краткого, понятного документа - это, на мой взгляд, главное, что должен уметь делать аналитик".

Есть и среди обладателей грантов абсолютные рекордсмены. Возможно, секрет в знаменитой речевке "Будь готов, всегда готов!" или "Пионер всегда первый". Белорусская пионерия получала грант дважды - на разработку отечественных мультфильмов про рысенка Огонька и онлайн-игру для октябрят и пионеров. Уникальное путешествие во времени для малышей, где пионерский галстук или значок октябренка становится символом вечной молодости и веры в лучшее.

Кристина Сорока, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

"Идея возникла уже давно, наверное, на протяжении пяти лет символом пионерской организации является рысенок. Это такой маленький пионер, маленький зверь, который символизирует нашу пионерскую организацию. Уже давно ребята с такой инициативой выступили, чтобы с рысенком снять мультик. Сначала снимали с одним рысенком, а потом уже у рысенка появились друзья - это пионер, член БРСМ и маленький октябренок. Просмотров много. Мне кажется, что у детской аудитории это пользуется спросом".