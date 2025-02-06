Как на сельхозпредприятиях Беларуси следят за качеством кормов для животных

В Дзержинском районе Минской области находится хозяйство ОАО "Крутогорье-Петковичи". Уже на подъезде к нему виднелись огромные траншеи. В них под несколькими слоями пленки лежали силос и сенаж - это все то, что кормит молочную отрасль и приносит прибыль предприятиям.

На территории двора сельхозпредприятия был слышен и гул заведенных двигателей, которые только набирали обороты. Но это все неспроста - техника готовилась к кормлению буренок.

Спешка молодого механизатора Кирилла Жуковского дала понять, что времени на разговоры нет, ведь кормление происходит строго по часам. В помощь специалистам предоставлено и современное оборудование.

"Благодаря технике расходуется и меньшее количество топлива. Все механизировано - сразу можно и смешать, и порезать. А после такого и корм более качественный остается. А благодаря специальной программе на компьютере можно высчитать и рацион кормления для коров", - рассказал механизатор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Кирилл Жуковский.

И таких машин (а они, кстати, белорусского производства) в хозяйстве имеется четыре штуки. Этого достаточно, чтобы прокормить 11,3 тыс. голов крупного рогатого скота.

Мы когда стали использовать эти мобильные кормораздатчики, удой с одной коровы вырос от 1 л до 1,5-2 л. Юрий Климаш, директор ОАО "Крутогорье-Петковичи"

Предприятие, без сомнений, можно назвать передовым. Его угодья - это четверть земель Дзержинского района. Говорят, качественная уборка является только одним из этапов заготовительной кампании. Крайне важны и условия хранения корма, ведь одна маленькая ошибка может привести к большим убыткам, поэтому ко всем процессам подходят с предельной ответственностью. Когда-то поставили для себя задачу - обеспечить поголовье полностью собственными заготовками, и если судить по сегодняшним надоям, то буренкам всего хватает.

Главная задача для аграриев - в срок и качественно провести кормозаготовку. От их оперативности и хозяйственности напрямую зависит, насколько питательными будут консервы для буренок. Правда, бывает и по-другому - вырастили, собрали, но не сохранили. Такие случаи фиксирует Комитет государственного контроля Республики Беларусь.

Алексей Касьянчик, ведущий государственный инспектор КГК Минской области:

"В одной из организаций Копыльского района в 2024 году установлен факт порчи сенажа в полимерной упаковке объемом около 300 т. Совместно со специалистами областной ветеринарной лаборатории были отобраны пробы на определение качества. Результаты показали превышение по ряду показателей. То есть данный корм был непригоден для скармливания животным, так как нес опасность для их здоровья. Корм был утилизирован, а должностные лица возместили причиненный материальный вред в полном размере".

"Крутогорье-Петковичи" продает 77 т молока каждый день. Работают с девизом "Чем накормили, то и получили". Порядка 90 % молока производится сорта экстра - и это есть результат правильного питания животных.

Как следят за сбалансированным питанием коров в хозяйстве "Остромечево"

Качеству рациона в хозяйстве "Остромечево" всегда уделяют особое внимание. Например, в 2024 году для 18 тыс. голов крупного рогатого скота с запасом заготовили более 40 тыс. т сенажа и более 50 тыс. т кукурузного силоса. Кормом своих животных предприятие обеспечивает самостоятельно.

"Бобовые травы составляют у нас 30 %, порядка еще 30 % - злакобобовые, остальное - злаковые травы. Отдаем предпочтение бобовым, поэтому преобладает люцерна. Это растение является высокобелковым продуктом. Сенажи получаются с хорошим выходом протеина - 18-20 %, даже больше", - объяснил замдиректора ОАО "Остромечево" Николай Михальчик.

Есть в хозяйстве и собственный комбикормовый цех. Кстати, скоро введут в эксплуатацию новый. Увеличится и ассортимент выпускаемой продукции, и производительность. Но уже сегодня в хозяйстве 96 % заготовленных травянистых кормов соответствуют высшему и первому классу.

Николай Михальчик рассказал, что раньше производительность была порядка 7 т в час, сейчас будет более 10 т в час.

За 2024 год цех произвел 24 тыс. т комбикорма. В эту цифру входит комбикорм для дойных коров и молодняка.

"Остромечево" - одно из лучших сельхозпредприятий в стране уже на протяжении многих лет. Около 40 % крупного рогатого скота Брестского района содержится именно в нем. Отсюда и большая ответственность, но здесь говорят, что делают все на совесть и в срок. Для работы в хозяйстве есть и все необходимое.

В 2024 году аграрии Брестской области заготовили более 2 млн т травяного корма. Как отмечают в Комитете госконтроля, в целом предприятия полноценно обеспечивают питанием своих животных.

Факт Оценивать ситуацию на фермах контролерам помогает и видеоконтроль - специалисты ведомства по всей Беларуси могут удаленно отслеживать большинство процессов на животноводческих объектах.

В 2024 году в целом по стране заготовлено больше кормов для буренок, но контроль ведется не только за количеством, но и за качеством. Ведь от их сбалансированности зависят и результаты работы сферы животноводства. Такие вопросы стоят на особом контроле. В первую очередь качество кормов изучается в хозяйствах, имеющих слабые показатели, и в тех, где раньше выявлялись нарушения. И часть таких хозяйств испытания в полной мере не выдерживают.

Валерий Скрипкин, замначальника главного управления - начальник управления за работой АПК КГК Беларуси: "Несмотря на увеличение объемов заготовки кормов в 2024 году в сравнении с 2023-м, все-таки в 2024-м задание по заготовке в целом по республике не выполнено. В ряде хозяйств заготовлено лишь 2/3 от потребностей этих кормов. Речь идет о травяных кормах, при этом в каждом третьем проверенном хозяйстве допускались нарушения технологических регламентов заготовки. В каждом четвертом хозяйстве выявляли факты, когда фактическая питательность заготовленных кормов была ниже, чем отражена в отчетах".

АПК - это строгие технологии вкупе с железной дисциплиной. Не будет правильной заготовки и хранения кормов - привесов можно не ждать. Это всегда настойчиво подчеркивает Президент Беларуси Александр Лукашенко и ставит задачу, чтобы каждое хозяйство, которое занимается молоком и мясом, имело все виды кормов под полную потребность.

Каждый этап под контролем. КГК Беларуси мониторит сохранность и качество кормов для животноводства. Соблюдают ли хозяйства технологии и железную дисциплину. Что показывают контрольные мероприятия, смотрите в проекте "На контроле Президента".