Потеря качества и недобор зерна - какие нарушения выявил КГК при мониторинге заготовки кормов

Витебщина традиционно считается краем рискованного земледелия - проливные дожди, поздние заморозки и другие катаклизмы природы являются частыми гостями. Но не только это влияет на результат заготовки кормов для животноводства.

Вмешивается человеческий фактор и несоблюдение технологий. Например, в хозяйстве ОАО Иванский-Агро в Чашникском районе в 2024 году кормов заготовили на порядок больше (теперь их не завозят в отличие от прошлых лет). Правда, в погоне за количеством потеряли в качестве. В ситуацию вмешался Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Сейчас в хозяйстве оперативно принимаются меры по исправлению ситуации корректировкой рационов кормления.

Ольга Сецко, ведущий государственный инспектор КГК Витебской области:

"Они пытаются балансировать концентрированными кормами. То есть на сегодняшний день у них есть и корма-концентраты для телят и коров. Все это закуплено, что тоже будет влиять на производство, на получение привеса и увеличение получения молока в среднесуточных удоях. Наводится и поддерживается порядок, все, что можно устранить в кратчайшие сроки, - устраняется".

Агрокомбинат "Холмеч" входит в тройку лидеров Речицкого района, которые вносят весомый вклад в формирование валового продукта. Хозяйство крупное - на содержании находятся 5,8 тыс. буренок. Из-за засушливой погоды осенью не добрали кукурузы на корм животным. В начале уборки урожайность составляла 340-360 центнеров с 1 га, но к концу кампании она упала в разы.

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В итоге силоса заготовили на половину меньше запланированного. Как результат - уже в конце января были вынуждены завозить корма из других хозяйств района. Закупают, например, у соседей в КСУП "Дзержинский-Агро", благо те недостатка в кормах не испытывают.

Эту ситуацию прокомментировала начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Речицкого райисполкома Алла Маслюк-Синюгина: "Также дополнительно руководством хозяйства еще для сбалансировки питательности кормов закупается жом свекловичный и меласса для того, чтобы увеличивалось валовое производство молока и продуктивность выращивания крупного рогатого скота. Рацион полностью соответствует надою, упитанности. Он составлен согласно кормовым единицам".

В агрокомбинате "Холмеч" принимают неотложные меры, чтобы исправить ситуацию. Закупленные у "Дзержинский-Агро" корма еще обогащают добавками. Все делается для того, чтобы сохранить и объемы, и качество производства.

Животноводство - основная отрасль в агропромышленном комплексе страны. Долгие годы белорусское продовольствие держит марку знака качества. И именно от того, как сработают аграрии, зависит не только экономика отдельного хозяйства, а продовольственная безопасность белорусов, экспортный потенциал и имидж страны.