Как Прибалтика схитрила до выхода из БРЭЛЛ, чтобы одурманить население, рассказал эксперт

Выход из БРЭЛЛ - это невероятное увеличение цен на электричество. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Эксперт напомнил, что в странах Прибалтики с момента выхода из Советского Союза существует тенденция уесть Россию, чтобы показать, какие они свободные и независимые.

"Поскольку очевидно даже очень глупому человеку, что выход из БРЭЛЛ - это невероятное увеличение цен на электричество. Это касается не только зарядки мобильников, но и квартир, сразу дорожает все: канализация, водоснабжение, отопление, даже бензин, потому что колонки работают на электричестве. Правительства этих стран сделали интересный ход конем. Они подняли цены на продукты ориентировочно за неделю на более чем 25-30 %. Цены поднялись еще до выхода из БРЭЛЛ. Люди почувствовали эту разницу, но пока еще не связывали именно с этим выходом", - обратил внимание он.

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Руслан Панкратов:

"Это нужно было, чтобы избежать критики. Накопился некоторый жирок, и когда уже из БРЭЛЛ вышли, были некоторые перебои с электроснабжением, где-то было отключение, но оно не было веерным. Тем не менее правительству это дало прекрасный шанс говорить: "Вот видите, ничего не случилось. Мы как жили, так и живем. И теперь заживем еще лучше". За это время то, что они успели накопить эту маржу с повышением цен за несколько дней до выхода, сейчас они это все проедят, накал страстей должен упасть в каком-то контексте, и тогда цены опять поползут вверх".

К отключению от БРЭЛЛ готовились очень давно, считает литовский блогер Лауринас Рагельскис. "Второе, мощности системы БРЭЛЛ были рассчитаны на промышленное производство, на большое потребление, которого ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии давно нет. И поэтому те мощности, которые сейчас вырабатывают три наши государства и которые получаем через связки с Финляндией, Швецией и Польшей, этого вполне достаточно для стабильной работы, - отметил он.