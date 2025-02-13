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Какие проблемы стоят на пути переработки мусора в Беларуси
Сегодня в Беларуси в землю закапываются десятки тонн мусора, который может быть переработан и продан производителям пластиковых изделий, бумаги и стекла. Ежегодно в стране образовывается почти 4 млн тонн отходов. Из них более 2,5 млн тонн просто захораниваются. Что же мешает правильному применению мусора?
Самая первая и, пожалуй, самая большая проблема сортировки и переработки - нежелание населения правильно выбрасывать отходы. Когда в цветных контейнерах, предназначенных для вторичных материальных ресурсов, кроме пластика, бумаги и стекла, оказывается что-то еще, сортировать этот мусор куда сложнее.
"Я думаю, 20-30 % - это чистейшее сырье", - обозначил водитель мусоровоза Павел Рушук, говоря про контейнеры, где должно собираться 100 % чистого сырья.
Организация на местах работы по сбору и вывозу отходов - еще одна проблема, которая заслуживает внимания. Потребность в контейнерах для сбора обеспечивается не в полной мере, особенно в районах частного сектора.
Бывает, что ЖКХ не вывозит мусор из-за выходных или большой загрузки. Результатом становится обоснованное возмущение жильцов. По информации госконтроля, только за январь-ноябрь 2024 года количество претензий по вопросам вывоза мусора в контакт-центр 115 возросло почти на 24 %.
Помочь решить этот кейс должны модульные площадки для временного хранения отходов.
Анастасия Воробьева, замгендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство":
"Удобство данной площадки заключается в том, что ее можно установить в сложившейся застройке. При необходимости ремонта подземных коммуникаций можно переместить площадку для выполнения данных работ. Также эта площадка закрытого типа, и твердые коммунальные отходы от ветра не будут разноситься".
В Минске в 2025 году появится 711 площадок. Еще один плюс таких модулей - это то, что они могут скрывать крупногабаритный мусор - для него есть отдельный отсек.
Пока из 4 млн тонн мусора в стране на переработку идет всего около 35 %. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу - увеличить этот показатель до 60 %. Что уже делается на пути к достижению цели, рассказали в проекте "На контроле Президента".