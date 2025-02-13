Какие проблемы стоят на пути переработки мусора в Беларуси

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Сегодня в Беларуси в землю закапываются десятки тонн мусора, который может быть переработан и продан производителям пластиковых изделий, бумаги и стекла. Ежегодно в стране образовывается почти 4 млн тонн отходов. Из них более 2,5 млн тонн просто захораниваются. Что же мешает правильному применению мусора?

Самая первая и, пожалуй, самая большая проблема сортировки и переработки - нежелание населения правильно выбрасывать отходы. Когда в цветных контейнерах, предназначенных для вторичных материальных ресурсов, кроме пластика, бумаги и стекла, оказывается что-то еще, сортировать этот мусор куда сложнее.

"Я думаю, 20-30 % - это чистейшее сырье", - обозначил водитель мусоровоза Павел Рушук, говоря про контейнеры, где должно собираться 100 % чистого сырья.

Павел Рушук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd69fed-7f66-4f53-9286-78fafa7df63a/conversions/1554785e-0694-4766-b9fe-25f2347e998b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd69fed-7f66-4f53-9286-78fafa7df63a/conversions/1554785e-0694-4766-b9fe-25f2347e998b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd69fed-7f66-4f53-9286-78fafa7df63a/conversions/1554785e-0694-4766-b9fe-25f2347e998b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd69fed-7f66-4f53-9286-78fafa7df63a/conversions/1554785e-0694-4766-b9fe-25f2347e998b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организация на местах работы по сбору и вывозу отходов - еще одна проблема, которая заслуживает внимания. Потребность в контейнерах для сбора обеспечивается не в полной мере, особенно в районах частного сектора.

Бывает, что ЖКХ не вывозит мусор из-за выходных или большой загрузки. Результатом становится обоснованное возмущение жильцов. По информации госконтроля, только за январь-ноябрь 2024 года количество претензий по вопросам вывоза мусора в контакт-центр 115 возросло почти на 24 %.

Помочь решить этот кейс должны модульные площадки для временного хранения отходов.

Модульные площадки для временного хранения отходов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/111632c0-e46d-4777-b51c-b4a22d2eaf6a/conversions/f60f77bd-6b90-49bc-8651-15a0df1119bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/111632c0-e46d-4777-b51c-b4a22d2eaf6a/conversions/f60f77bd-6b90-49bc-8651-15a0df1119bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/111632c0-e46d-4777-b51c-b4a22d2eaf6a/conversions/f60f77bd-6b90-49bc-8651-15a0df1119bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/111632c0-e46d-4777-b51c-b4a22d2eaf6a/conversions/f60f77bd-6b90-49bc-8651-15a0df1119bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анастасия Воробьева, замгендиректора ГО "Минское городское жилищное хозяйство":

"Удобство данной площадки заключается в том, что ее можно установить в сложившейся застройке. При необходимости ремонта подземных коммуникаций можно переместить площадку для выполнения данных работ. Также эта площадка закрытого типа, и твердые коммунальные отходы от ветра не будут разноситься".

В Минске в 2025 году появится 711 площадок. Еще один плюс таких модулей - это то, что они могут скрывать крупногабаритный мусор - для него есть отдельный отсек.