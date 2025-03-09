Караник о том, как смогут обеспечить равный доступ к медицинским услугам во всех регионах Беларуси

В Беларуси должны обеспечить предоставление базовых медицинских услуг по месту жительства человека и возможность получения специализированной помощи в часовой доступности. Об этом в программе "Главный эфир" заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник.

"Равный доступ", по его словам, решается несколькими путями. "Идет работа по направлению специалистов в первичную зону, по их обучению и работе непосредственно, начиная от районных центров, кончая ФАПом. И второе - это переоснащение и укомплектование специалистами межрайонных центров и опорных клиник для того, чтобы, где бы ни проживал гражданин, в радиусе 70 километров от его места жительства должен быть магнитно-резонансный томограф и ангиограф, в радиусе 50-60 километров - компьютерный томограф", - рассказал Владимир Караник.

Вице-премьер подчеркнул, что задача государства - выстроить и логистику доставки пациентов к этим диагностическим возможностям. "Фактически для пациента ничего не поменяется: что жителю Минска надо будет добраться до ближайшей многопрофильной больницы или поликлиники, что жителю небольшого района добраться к районному центру. Дальше логистика будет уже обеспечена силами системы здравоохранения", - пояснил он.

"В образовании - это подвоз учащихся, либо повышение материально-технической базы имеющихся школ. В социальной сфере - это развитие интегрированной медико-социальной помощи на дому, с одной стороны. С другой стороны, укрепление материально-технической базы межрайонных центров социальной помощи населению", - добавил Владимир Караник.

Отвечая на вопрос, какой опыт Гродненской области хотелось бы предложить другим регионам Беларуси (ранее Владимир Караник возглавлял Гродненский облисполком), вице-премьер отметил, что в Гродненской области был налажен очень хороший уровень взаимодействия. И решение социальных вопросов и проблем проводилось совместными усилиями с привлечением средств как республиканского, областного и местных бюджетов. Такая консолидированная работа, по его словам, позволяла многие инфраструктурные проекты реализовывать гораздо быстрее, чем если бы ждали финансирования в полной мере из республики, либо решали эти проблемы за счет области, не привлекая местный ресурс.

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Владимир Караник:

"Второе направление, которое надо развивать с точки зрения улучшения качества жизни наших людей, это поддержка гражданских инициатив. Фактически эта идея зародилась в Гродно во время диалоговых площадок в рамках подготовки изменений в Конституцию. И, наверное, больше всего она получила развитие в Гродненской области. Формируется ежегодно фонд поддержки гражданских инициатив. И мы видим, с каждым годом растет активность граждан и растет финансирование этого направления деятельности".