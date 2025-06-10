Храмы и книгопечатание: почему Полоцк стал колыбелью белорусской духовности

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Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю в 2025 году исполнилось 900 лет. Это поистине жемчужина православного мира и один из духовных символов Беларуси и древнейших обителей, которая сохранилась на территории Восточной Европы.

Чтобы увидеть святыню, туда приезжают паломники со всего мира. Монастырь - уникальное намоленное место с эпохальной историей, интересное не только христианам. Ведь Полоцк является не просто древним городом, а живым источником белорусской государственности - именно здесь она зарождалась. Полоцк хранит и многовековую историю - в городе появилась на свет известная просветительница и первая женщина Беларуси, причисленная к лику святых, Евфросиния Полоцкая.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Преподобная Евфросиния говорила, что именно этот храм и обитель оставляет незатворенной, чтобы всякий мог сюда прийти. И ты, она обращается к Господу, сподоби и нас войти в Царство Небесное. Эта молитва показывает трепетное отношение Евфросинии к Господу. Она ему посвящает эту обитель".

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Истоки белорусской государственности находятся в Полоцке - здесь зарождалось книгопечатание и просветительство, с именем преподобной связано открытие первых библиотек, создание школы архитектуры и живописи. Таким свой путь выбрала Евфросиния Полоцкая. Известно, что она ушла в монастырь помимо воли своего отца, хотя ей предрекали удачное замужество, может быть, даже не одно.

Ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова, доктор исторических наук, профессор, археолог Денис Дук рассказал, что огромную роль в выборе сыграл духовный наставник Евфросинии - первый известный полоцкий епископ по имени Мина. Он был греком по происхождению, ему удалось сделать Евфросинию сопричастной к книжной мудрости Древней Руси, потому что библиотека при Софийском соборе была большая. "И он, будучи духовником, объяснял ей многие вещи, хотя она еще была ребенком, но уже могла впитывать всю мудрость, которая предопределила ее дальнейший выбор. Наверное, сильное впечатление на нее оказала жизнь Евфросинии Александрийской, которая перекликается и с судьбой Полоцкой, потому что та тоже ушла в монастырь, причем в мужской, потому что у нее не было другого выбора", - предположил он.

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Святая преподобная Ефросиния Полоцкая - покровительница и небесная заступница белорусской земли - особо почитается православной церковью. Согласно древним летописям, она была правнучкой в пятом поколении князя Владимира, который и принес на Русь свет православной веры. Наследие древнего города - национальное достояние Беларуси, а жемчужина православного зодчества - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Служение преподобной Евфросинии Полоцкой - это пример служения Богу, людям и своей стране. На таких примерах надо воспитывать молодое поколение белорусов. А саму историю надо помнить всегда, поскольку именно опираясь на традиции белорусского народа и на такой прочный фундамент, а также сохраняя историческую память, мы можем строить свое независимое развивающееся государство".

Уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак высказал мнение, что очень важно, чтобы молодежь знала историю, передавала ее из поколения в поколение, могла рассказать, как развивалась культура, духовность на белорусской земле. Ведь это все нужно в непростое время для того, чтобы общество и далее сохранялось сильным и стабильным. "Большую роль в этом играет совместная работа Белорусской Православной Церкви с государством по различным направлениям. Она участвует в социально-духовном укреплении общества, что является гарантом стабильности и дальнейшего развития Республики Беларусь", - считает он.

На белорусской земле свято берегут важную часть культуры, связанную с трудами преподобной Евфросинии Полоцкой. О том, что история православия неразрывно связана с историей становления государственности Беларуси, а вера в бога укрепляет единство народа, неоднократно говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Духовный щит над Синеокой держат представители всех конфессий и делают все для сохранения мира и духовного единения.

В феврале 2025 года в Беларуси рассмотрели вопрос о создании духовных центров - мест, где сконцентрируют все лучшее и ценное, собранное людьми и передаваемое из поколения в поколение. Это уже существующие архитектурные объекты - у православных прихожан Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь и Полоцкий Спасо-Евфросиниевский. А что касается межконфессионального диалога в Беларуси, то он строится на принципе соблюдения духовно-нравственных ценностей.

"В Беларуси всегда было столько национальностей и религий, что люди научились жить вместе. У нас очень много смешанных семей, особенно православных и католических. Люди научились уважать друг друга, и национального вопроса в Беларуси никто никогда не поднимает, потому что испытаны временем. Но для того, чтобы понять это, нужно хотя бы посмотреть на белорусскую кухню - литовские цеппелины, польский журек, украинский борщ, русская гречка. У белорусов даже кухня собрана со всех народов мира, - перечислил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. - Я уже не говорю, что люди научились уважать и традиции друг друга, а все потому, что в основе основных конфессий лежат одинаковые христианские ценности, и на уровне мирян особых различий нет".

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В живописный город на берегу Западной Двины за помощью, поддержкой и утешением приезжают тысячи паломников. Здесь искренне рады тем, кто приходит с верой и молитвой, и тем, для кого это место несет скорее историческую и культурную ценность.

В монастырском комплексе после реставрации открыли древнюю Спасо-Преображенскую церковь. На протяжении многих лет восстановление патронировал глава государства и в 2020 году лично посетил обитель. А 8 ноября 2024 года перед аграриями этих земель он сказал, что Полоцк надо посетить хотя бы раз в жизни каждому белорусу.

Недавно реставраторы и архитекторы заявили об исторической сенсации - обнаружили уникальные фрески и надписи минимум на трех языках. Казалось бы, завесу тайны открыла белорусам сама преподобная.

Реставрация Спасо-Преображенского храма - как мастера сохраняют фрески в первозданном виде При реставрации было открыто около 1 тыс. кв. м фресок 10.06.2025 20:55

Чудотворная икона Божией Матери и мощи преподобной - те святыни, к которым стремятся паломники. А еще они приезжают в Полоцк, чтобы увидеть уникальную воссозданную реликвию - шестиконечный напрестольный крест-мощевик, который по заказу Евфросинии Полоцкой сделал древний мастер-ювелир Лазарь Богша.

Сестра Людмила, насельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

"Она задумала создать уникальный крест-мощевик, в который бы были вложены величайшие святыни православия - частичка Креста Господня, на котором был распят Спаситель, с каплей крови Иисуса Христа, частичка Гроба Господня, гробницы Божией Матери, капля крови великомученика Дмитрия Солунского и мощи первомученика архидиакона Стефана. Крест был украшен. Деревянное основание было украшено 22 золотыми пластинами, 20 серебряными с позолотой, настоящим жемчугом и драгоценными камнями. Но, к сожалению, первый крест был утерян во время Великой Отечественной войны".

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Здесь память о прошлом бережно хранят и передают потомкам, а ученые, археологи, антропологи кропотливо изучают древнейшее наследие и открывают новые страницы истории. Благодаря современным методикам и технологиям удалось даже установить возможных родственниц Евфросинии Полоцкой.

Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры Полоцкого государственного университета Ольга Емельянчик поделилась, что в 2020 году был обнаружен один закрытый саркофаг, который датировался XII веком - временем, когда жила преподобная. Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами была проведена генетическая экспертиза, после которой смогли установить тесное родство между женщинами из переотложенного погребения и женщиной из закрытого погребения XII века. "Родство очень тесное, оно выявлено по митохондриальной ДНК по женской линии на уровне сестра - сестра, мать - дочь", - пояснила эксперт.

В Полоцке - колыбели белорусской государственности и духовности - точно знают, как должен развиваться туристический центр. А еще белорусы уверены, что сила кроется в единстве, и как никто другой умеем строить мосты к миру, любви и взаимопониманию.