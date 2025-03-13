Корнилов: Кое в чем стратегические интересы России и Соединенных Штатов Америки начали совпадать

"Сейчас возник такой уникальный для последних десятилетий момент в истории, когда кое в чем стратегические интересы России и Соединенных Штатов Америки начали совпадать. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

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"В чем у нас сейчас сходятся интересы, так это в том, что ни Америке, ни России, по большому счету, не нужен вот этот орган искусственный, надстройка над европейскими национальными государствами под названиями Евросоюз и Еврокомиссия. Вы же видите, как американцы сейчас относятся вообще к Евросоюзу как к структуре. Они их в упор не замечают. Они выстраивают диалог со Стармером, с Макроном, с кем-то еще, с Орбаном, с другими национальными лидерами. Приехала Кая Каллас, нарком внешней политики этого самого Евросоюза, даже на порог не приняли в Вашингтоне. Рубио сказал, я вообще не хочу знать ее, первый раз ее вижу, слышу. Даже не стали встречаться. Такого унижение Евросоюз со стороны американских союзников, партнеров, я не знаю, когда получал. Наверное, никогда. В этом смысле, я считаю, у нас есть точки соприкосновения с Трампом, с его администрацией, его командой. И, конечно, эти точки нужно искать, выявлять, углублять те линии поведения, которые действительно могут привести к более тесному сотрудничеству, а не к конкуренции и тем более вражде".

Актуальное интервью | Владимир Корнилов Какие изменения произошли в позиции Украины и как это влияет на переговорный процесс? Об этом в программе "Актуальное интервью" поговорили с Владимиром Корниловым, политическим обозревателем медиагруппы "Россия сегодня". - Какова роль США в текущих переговорах и какие интересы они преследуют? - В чем заключаются соприкосновения между Россией и США во всех последних событиях? - Какие вызовы стоят перед Россией и Беларусью в условиях нынешней международной политики? 13.03.2025 16:43

Америке уже невыгодно дальнейшее развитие этого конфликта, уверен Владимир Корнилов. Трамп, по его словам, действительно хочет закончить боевые действия в Украине. "Не потому что он там любит украинцев, а потому что американцы выжали из этого конфликта все, что им нужно было. И мы видим сейчас очень встревоженные такие аналитические материалы серьезных людей, не просто пропагандистов, которые на цифрах доказывают, что Америке уже невыгодно дальнейшее развитие этого конфликта. Наоборот, это им вредит в значительной степени. Они хотят завершить, но при этом завершить желательно на выгодных для себя условиях: минеральные сделки, сделки всевозможные с Россией, которые они рассматривают в планах, и так далее. Т.е., в этом смысле мы тоже хотим мира. Мы тоже хотим прекратить этот бесконечный конфликт и прекратить кровь людей. Изначально, подчеркиваю, мы этого хотели, о чем говорили лидеры и России, и Беларуси. В этом смысле эти точки соприкосновения есть, их нужно прорабатывать, над ними нужно работать".