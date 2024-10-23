Крепкие семьи формируют крепкое государство - какие условия созданы в Беларуси для семьи

Когда белорусский народ обсуждал возможные поправки в Конституцию, переехавшая из Европы в Беларусь Анна Малышкина пришла на прием к спикеру верхней палаты парламента.

Ее предложение удивило не новизной, об этом давно говорили белорусские парламентарии. Анну запомнили скорее по эмоциям. Она предлагала запретить пропаганду ЛГБТ, прописать в Основном законе, что брак заключается между мужчиной и женщиной, и это был, по сути, крик души матери троих детей с жизнью в Европе порядка 20 лет.

Анна Малышкина, переехала из Европы жить в Беларусь:

"Около 70-90 % жителей Европы относятся нормально к однополым отношениям. К смене пола уже тоже, наверное, 60 % относится положительно. Например, в Латвии 20 лет назад к однополым отношениям негативно относились 95 % жителей, сейчас уже 60 %".

Желание вернуться на родину победило страх потерять отлаженный евробыт и успешный бизнес. В Беларуси пришлось начинать заново, но Анна не жалеет. Рада, что ее младший сын уже не знает, какой половой толерантности учат там еврокнижки и какие висят в магазинах картины с развратом, где смешалось все, и кони и люди, причем в прямом смысле.

Что сделано государством, на что еще нужно обратить внимание, чтобы деструктивная пропаганда Запада не могла навредить молодежи. Эти темы поднимались на республиканском форуме "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который второй год подряд принял Полоцк. Диалог открытый с теплотой душевной.

Это совместная инициатива Совета Республики и Белорусской Православной Церкви, и в этот раз форум собрал почти 300 участников из всех регионов.

"У нас очень важная роль как у родителей. Потому что от того, что мы вложим в наших детей сегодня, по сути, зависит благополучие государства завтра. Дети у нас творческие, активно участвуют в различных мероприятиях, в том числе по сохранению исторической памяти", - отметили Татьяна и Александр Писарчук, многодетная семья из Новополоцка.

Полоцк - колыбель белорусской духовности, колыбель государственности. Эта земля хранит наш культурно-генетический код. И сегодня крепкие семьи формируют крепкое государство, создавая щит от попыток навязать чуждые нам ценности.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Были обсуждены ключевые вопросы, связанные с формированием и реализацией семейной политики в нашей стране, сохранением и приумножением традиционных семейных ценностей, совершенствованием законодательства в области брачно-семейных отношений".

"Необходимо сказать, что и государство, и семья - это социальные партнеры в вопросе формирования и воспитания всесторонне развитой личности, с молоком матери впитавшей такие ключевые и гражданские понятия, как патриотизм, любовь к своей земле, ответственность, порядочность и все то, что формирует национальный, культурный и духовный код белорусского народа. Во главу угла в формате общения ставились вопросы, которые являются наиболее актуальными для дальнейшего развитие института семьи в нашей стране", - добавил Сергей Сивец.

Семья - современный тренд в Беларуси. В каждой третьей по два малыша, практически на 70 % стало больше многодетных - их уже более 122 тыс.

По данным национального опроса большинство считает, что нет ничего важнее материнства-отцовства. А среднестатистический белорус мечтает о большой семье с 2-3 детьми минимум.

"Сохранение уклада белорусской семьи - это одна из важных задач белорусского государства. И с этим связаны очень многие меры поддержки", - подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.

Государство, как бы ни было сложно преодолевать санкционный прессинг, не сокращает расходы на социальную политику. Модернизируются больницы, детские сады, строятся игровые площадки, школы. Список можно продолжать. Семейная политика в следующей пятилетке станет одним из важнейших направлений госполитики.

Как результат заботы государства о семье, стабильно высокие позиции Беларуси в международных рейтингах. Так, по критерию благоприятных условий для материнства и рождения детей, мы на 1 месте среди стран СНГ и на 25 в мире. Один из самых низких показателей детской смертности до 5 лет - это тоже высокий уровень. Мы на 40 строчке и делим ее с Австрией, Бельгией, Германией, Данией, Швейцарией и другими странами.