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Менять отходы на доходы: как белорусов можно замотивировать на сортировку мусора
Около 80 % белорусов считают актуальной проблемой сбора и переработки отходов. Это данные соцопроса от Института социологии НАН Беларуси.
В среднем каждый второй житель страны так или иначе собирает раздельно вторичные материальные ресурсы - либо в контейнеры, либо сдают в заготовительные пункты. Остается лишь придать белорусам немного эффективной мотивации.
Эрвин Куртбединов, генеральный директор компании по переработке мусора:
"Первое, что можно сделать, это внедрить в стране депозитно-залоговую систему. Этот вопрос действительно рассматривался, и он действительно включен в повестку по обращению с отходами. Депозитно-залоговая система позволит собирать очень эффективно чистую фракцию всей стеклянной и пластиковой тары. Цифры западных стран показывают, что примерно 90-99 % всей тары можно в чистом виде возвращать повторно в экономику".
Это действительно должно сработать. Не выкинет же человек стеклянную бутылку в мусорку, если будет знать, что ее можно вернуть в магазин за 50 копеек. И опыт советских детей, которые не раз проводили операцию "Хрусталь", собирая бутылки и зарабатывая себе на шоколадки или игрушки, подтверждает это.
Тем более в стране есть заводы, которые эффективно перерабатывают стеклобой. Одно из таких предприятий - "Белресурсы". Там бутылки превращают в гранулированное стекло, которое дальше пойдет на производство.
Пока из 4 млн тонн мусора в стране на переработку идет всего около 35 %. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу - увеличить этот показатель до 60 %. Что уже делается на пути к достижению цели, рассказали в проекте "На контроле Президента".