Менять отходы на доходы: как белорусов можно замотивировать на сортировку мусора

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4db26830-4552-40d8-82a8-75293d85991c/conversions/b26f6953-4ec1-42f9-ab6f-31fdea7e6e63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4db26830-4552-40d8-82a8-75293d85991c/conversions/b26f6953-4ec1-42f9-ab6f-31fdea7e6e63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4db26830-4552-40d8-82a8-75293d85991c/conversions/b26f6953-4ec1-42f9-ab6f-31fdea7e6e63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4db26830-4552-40d8-82a8-75293d85991c/conversions/b26f6953-4ec1-42f9-ab6f-31fdea7e6e63-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 80 % белорусов считают актуальной проблемой сбора и переработки отходов. Это данные соцопроса от Института социологии НАН Беларуси.

В среднем каждый второй житель страны так или иначе собирает раздельно вторичные материальные ресурсы - либо в контейнеры, либо сдают в заготовительные пункты. Остается лишь придать белорусам немного эффективной мотивации.

Эрвин Куртбединов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44f621f-f040-4922-af6f-0e458f0658f2/conversions/b550fa8e-bd2b-4bf3-93d7-fcbf6ae15461-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44f621f-f040-4922-af6f-0e458f0658f2/conversions/b550fa8e-bd2b-4bf3-93d7-fcbf6ae15461-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44f621f-f040-4922-af6f-0e458f0658f2/conversions/b550fa8e-bd2b-4bf3-93d7-fcbf6ae15461-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a44f621f-f040-4922-af6f-0e458f0658f2/conversions/b550fa8e-bd2b-4bf3-93d7-fcbf6ae15461-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эрвин Куртбединов, генеральный директор компании по переработке мусора:

"Первое, что можно сделать, это внедрить в стране депозитно-залоговую систему. Этот вопрос действительно рассматривался, и он действительно включен в повестку по обращению с отходами. Депозитно-залоговая система позволит собирать очень эффективно чистую фракцию всей стеклянной и пластиковой тары. Цифры западных стран показывают, что примерно 90-99 % всей тары можно в чистом виде возвращать повторно в экономику".

Это действительно должно сработать. Не выкинет же человек стеклянную бутылку в мусорку, если будет знать, что ее можно вернуть в магазин за 50 копеек. И опыт советских детей, которые не раз проводили операцию "Хрусталь", собирая бутылки и зарабатывая себе на шоколадки или игрушки, подтверждает это.

Тем более в стране есть заводы, которые эффективно перерабатывают стеклобой. Одно из таких предприятий - "Белресурсы". Там бутылки превращают в гранулированное стекло, которое дальше пойдет на производство.