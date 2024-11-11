Наш выбор - каким решением белорусов был недоволен Запад и почему Лукашенко был неудобной фигурой

17 октября 2004 года Беларусь провела третий в независимой истории референдум о возможности избираться на должность Президента неограниченное количество раз. Итог голосования в 2004-м все тот же - порядка 80 %. Почти такая же цифра была и в 2020 году. Правда, Запад к такому результату подготовился куда основательнее.

Главное отличие от нулевых - уровень пропагандистской поддержки очередной попытки госпереворота. Сначала на улицу вывели людей, а затем заявили, что вышли миллионы, хотя в Минске на пике насчитали около 50 тыс. человек. Никто из белорусских и западных пропагандистов так и не вспомнил, что в Беларуси почти 7 млн избирателей. И даже если бы и вышел вдруг миллион, это и есть те самые почти 20 %, которые на каждых выборах не голосуют за Лукашенко.

И да, прошло 4 года, и мы так и не увидели ни разу ни одного доказательства так называемой фальсификации выборов. В отличие от США, где, сливая Трампа, избирательные комиссии выбрасывали бюллетени в мусорные баки прямо перед объективами телекамер.

"Дальнейшее поступательное развитие страны" - так СМИ называли референдум 2004 года, который, проходил в один день с парламентскими выборами.

Белорусы в своем мнении тверды - более 5,5 млн человек поддержали идею "разрешить Президенту и далее выдвигать свою кандидатуру на выборах" - это 80 % страны. Запад недоволен - они хотят видеть другие цифры.

Александр Лукашенко с начала президентских полномочий крайне неудобная фигура для Запада - имеет свое мнение, не бросается в объятия НАТО и ЕС, дружит с Россией. При массовой народной поддержке у "тамошних" политиков зреет лишь один план "принудительной перезагрузки" страны. Алгоритм "ручная оппозиция - фонды - цветная революция" срабатывает в Украине и Грузии. Беларусь следующая.

Впрочем, уличное оружие использовали несколько позже, в 2006 году. План был простой - переждать. И тут неприятный сюрприз.

Лидия Ермошина, глава Центризбиркома (1996-2021 гг.):

"Это был шок. Они все-таки до последнего надеялись, что этот срок у Президента последний и 1 год остается до выборов, они горячо верили, что через год они посадят своего".

Нокдаун "западным партнерам" особенно ярко играл на ТВ. Пока ОБСЕ "выражал озабоченность сворачиванием Беларуси с демократического пути", наблюдатели, видимо, не получившие депешу из центра с указаниями, говорили отличные от генеральной линии вещи.

"Заявления некоторых европейских коллег о старых "советского типа" выборах не соответствуют действительности. Я твердо убежден, что это были честные, прозрачные и ясные для всех выборы", - завил на референдуме 2004 года международный наблюдатель (США) Майкл Маркхам.

Референдум слегка оттенял парламентские выборы, но и здесь страна в унисон. Консолидация общества и власти в лучшем своем проявлении.

Не бесить это не может. "Что они себе позволяют?" - говорили в Евросоюзе, где от прилагательного "суверенный" осталось только "суверен" и то с кивком через Атлантику. США тоже выбор белорусов не устраивал.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2004 год):

"10 лет я уже работаю и 10 лет вы чем-то озабочены по Беларуси. Надо, наверное, вам успокоиться и перестать нас априори упрекать в фальсификации и нарушениях. Я думаю, у вас аналогичных проблем предостаточно, обратитесь к своим проблемам и решайте их. Вы же приехали к нам без препятствий. Заметите нарушения - скажите нам".

Свое мнение для Евросоюза роскошь, которую себе могут позволить лишь смелые политики. Поэтому от года 2004-го и до наших времен, словарный запас в паре "западные наблюдатели - белорусские выборы" будет ограничен: "выражаем озабоченность", "не хватает транспарентности", "фиксируем массовые нарушения" и "вводим пакет санкций". Белорусам ангажированные отчеты до брюссельского фонаря.