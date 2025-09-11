Около 2 тыс. авто ожидают в очереди на границе въезда в Польшу

В очереди на границе въезда в Польшу ожидают около 2 тыс. авто. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

"Сегодня в Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 1:00 12 сентября по белорусскому времени оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе. По состоянию на 12:00 перед погранпереходами "Тересполь" (сопредельный "Брест") и "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") находится 1,6 тыс. легковых, 300 грузовых авто и 70 автобусов. Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона обязуется сообщить дополнительно", - рассказали в белорусском пограничном ведомстве.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через "Тересполь". Его контрольные службы выполнили норму по пропуску на 26 %.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") ожидают 400 легковушек. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 51 % легковых авто от нормы.

Наибольшее количество грузового транспорта ожидает въезда в Польшу перед "Кукурыками" - 300 единиц. Польские контрольные службы за сутки оформили 63 % большегрузов от нормы.

Наименьшее количество грузового транспорта за 24 ч приняли на свою территорию контрольные службы литовского погранперехода "Мядининкай" - 14 % фур. Перед "Шальчининкаем" находятся 380 грузовиков. Через данный пункт пропуска Литва пропустила из Беларуси 47 % авто от нормы.