Славгород награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

В Беларуси, пожалуй, не найдется ни одного клочка земли, где бы в годы Великой Отечественной войны немецкая армия не встретила ожесточенного сопротивления. Партизанское движение, подполье... Многие города и поселки становились неприступными цитаделями.

Вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" награждены 6 городов Беларуси Кобрин, Речица, Слоним, Славгород, Смолевичи и Сенно. Каждый из них перенес самые жесткие испытания: горели деревни, фашисты расстреливали мирных жителей, сгоняли людей в гетто 09.04.2025 23:27

Беларусь помнит подвиг каждого. Согласно Указу Президента в списке награжденных вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" - уже 36 населенных пунктов. В 2025 году география пополнилась новыми.

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Средняя школа № 1 Славгорода. Урок истории и одновременно мужества - на примере архивных документов фотоснимков. Юные патриоты по крупицам собирают свидетельства геноцида и подвига белорусов во время Великой Отечественной. В каждой семье храня свой пример героизма.

"Я горжусь своей прабабушкой Рытиковой Анной Васильевной. В те годы она воевала, была медсестрой, перевозила раненых сама. Ее наградили медалью "За отвагу", - рассказала учащаяся Виталина Рыженкова.

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"Есть традиция - все члены клуба, которые вступают, должны найти информацию, рассказать про своего прадедушку, прабабушку... За время нашей работы мы уже собрали информацию о более 100 участниках Великой Отечественной войны. Только благодаря героическому подвигу наших предков мы сейчас имеем право жить на этой земле, под этим мирным небом", - поделился своими эмоциями учитель истории Илья Степанов.

В августе 1941 года Славгород оккупировали

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"Трагические страницы истории Славгорода начинаются в августе 1941-го. Когда фашисты после ожесточенного сопротивления Красной армии оккупировали город. Часть местного населения ушла на фронт, в партизаны... А далее - более двух лет бесчинств карателей. Сотни убитых евреев, мирного населения, - рассказывает местный поисковик Александр Халеев. - Освободить город было трудно..."

Два полных кавалера орденов Славы, а еще Героя Советского Союза теперь навечно вписаны в историю освобождения Славгорода. Город был переименован неспроста, рассказывает старший научный сотрудник местного историко-краеведческого музея Андрей Ковалев.

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"Пономарев Петр Тихонович - 19-летний парень. Это было подразделение 120-й стрелковой дивизии. В течение двух дней они держали свою позицию. Погибли практически все. И Пономарев был последним из тех, кто не бросил орудие. До последнего патрона, до последнего снаряда, пока не погиб", - рассказал старший научный сотрудник местного историко-краеведческого музея Андрей Ковалев.

Поклониться подвигу героев можно фактически в каждом населенном пункте. Памятники, обелиски. Главный - в городском парке Славгорода, где покоятся около тысячи бойцов. Устанавливаются новые имена в ходе экспедиций. Сейчас - место памяти.

Ничто не должно быть забыто, считает председатель районного Совета депутатов Светлана Езерская. Совсем недавно в парке открыли мемориальный комплекс жертвам геноцида. При поддержке прокуратуры.

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Цветы - от юных патриотов. Школа не забывает Григория Федоровича Бердникова. Последнего "боевого" ветерана Великой Отечественной войны. Дошел до Берлина. Вспоминает, как для ликвидации порыва кабеля связи потребовалась проволока. Под артиллерийским огнем противника он снял ее с заграждения и выполнил приказ. И таких историй немало.

Год памятный. 80 лет Великой Победы. Недалеко от деревни Рабовичи уже расширяются экспозиции "Партизанской деревни" - мемориального комплекса под открытым небом. Прирастают новыми арт-объектами на тему партизанского движения, геноцида, освобождения Славгородской земли. Каждый сможет поклониться подвигу советского солдата.