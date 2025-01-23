В Минске открылось модернизированное здание исторического факультета БГУ

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: "Я очень благодарен тем людям, которые принимали решение, помогали воссоздать этот факультет-музей. Прежде всего Игорю Петровичу Сергеенко. Хотел бы поблагодарить за его личный вклад в то, что мы сегодня имеем. Это прежде всего не только совершенно обновленные стены уникального места. Здесь более 80 стендов, реставрированная скульптурная композиция. Достояние не только университета, это наше республиканское достояние".