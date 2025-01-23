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Уникальный подарок к 90-летию исторического факультета БГУ. В Минске открылось модернизированное здание исторического факультета БГУ.
23 января после более чем двухлетней реставрации в стране открылся первый факультет-музей.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: "Я очень благодарен тем людям, которые принимали решение, помогали воссоздать этот факультет-музей. Прежде всего Игорю Петровичу Сергеенко. Хотел бы поблагодарить за его личный вклад в то, что мы сегодня имеем. Это прежде всего не только совершенно обновленные стены уникального места. Здесь более 80 стендов, реставрированная скульптурная композиция. Достояние не только университета, это наше республиканское достояние".
Исторический факультет одного из ведущих вузов страны сегодня - это 9 кафедр, центр образовательных инноваций и учебная лаборатория музейного дела, а также 2 студенческие научно-исследовательские лаборатории. Здесь обучаются более 700 студентов по пяти специальностям.