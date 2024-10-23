Карпенко рассказал, как ЦИК будет готовиться к выборам Президента Беларуси

"Планируем провести заседание ЦИК, это будет уже 24 октября. Мы, во-первых, примем календарный план избирательной кампании, который позволит всем субъектам и участникам избирательной кампании видеть основные этапы ее проведения, сроки тех или иных процедур, которые необходимо осуществлять в соответствии с законодательством. Второе, мы разъясним порядок выдвижения кандидатов в президенты, разъясним порядок формирования территориальных комиссий, утвердим методические рекомендации для территориальных и участковых комиссий", - перечислил глава ЦИК.

Игорь Карпенко отметил, что методические рекомендации в ЦИК были готовы где-то полгода назад, сейчас остается поставить даты соответствующие и издать эти материалы. "Задолго до избирательной кампании и в какой-то степени в единый день голосования мы начали процесс обучения потенциальных организаторов выборов. Этот процесс идет. Нам необходимо, чтобы все-таки в избирательном процессе были задействованы люди ответственные, профессионально грамотные, юридически подкованные, имеющие определенный опыт этой работы. Поэтому мы очень серьезно относимся к подбору и расстановке тех людей, которые должны работать в составе комиссии, - подчеркнул он. - Больше 60 тыс. работает в составе всех комиссий. Поэтому это очень ответственная и серьезная работа. Учитывая, что, как правило, люди работают на общественных началах в большинстве своем, в свободное от основной работы либо учебы время, поэтому они должны обладать всеми теми необходимыми качествами для того, чтобы единообразно применять законодательство и единообразно выполнять все те процедуры, которые требует законодательство в соответствии с Избирательным кодексом".