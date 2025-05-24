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Президент Беларуси: Надо ускоряться минимум в два раза, чтобы не отстать
Надо ускоряться минимум в два раза, чтобы не отстать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Петриковский район, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко в Лясковичах после ознакомления с производством и использованием древесных пеллет приехал на местный молочно-товарный комплекс. Речь о ходе модернизации МТК "Лясковичи" ОАО "Агро-Лясковичи" по примеру передового опыта ОАО "Парохонское".
Президент вспомнил, что впервые приехал сюда 27-28 лет тому назад. "Это моя молодость. Моя судьба", - сказал он.
Времена тогда были непростые, а в этих местах еще хотели образовать Полесскую народную республику. "Движение было такое, очумелых было много", - заметил Президент.
Александр Лукашенко приехал тогда пообщаться с местным населением, чтобы убедить, что Полесье не может существовать и развиваться само по себе.
Глава государства вспомнил, как тогда ему предложили вместе покосить траву, что он прекрасно умеет делать. И местное население тогда поддержало Александра Лукашенко, увидев, что это свой человек.
"Гэна наш! Я эти два слова запомнил навсегда. Это было за Припятью", - сказал Президент.
Александру Лукашенко подробно доложили о планах модернизации МТК, и он поручил ускориться с реализацией намеченного. "Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся - будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза", - добавил он.
Глава государства отвел срок до нового года и намерен потом лично проинспектировать результат.
"Мобилизовывай людей и запомни: кадры сегодня - это дисциплина. Железная должна быть дисциплина. Потому что мы же хотим по технологии работать и что-то получить, - поручил глава государства. - Давайте без волокиты. К новому году здесь должно быть (реализовано намеченное - прим. ред.)".