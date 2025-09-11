США и Беларусь восстанавливают отношения: о чем договорились Александр Лукашенко и Джон Коул

Новый раунд белорусско-американских переговоров: по поручению Президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией. Переговоры длились около пяти часов, стороны обсудили весь спектр вопросов в отношениях между Беларусью и США - от глобальных тем войны и мира до экономического взаимодействия.



Как отметил Джон Коул, США заинтересованы в нормализации отношений с Беларусью. Первые шаги - снятие санкций с "Белавиа", возвращение Посольства США в Минск и продолжение диалога. Дональд Трамп передал Александру Лукашенко письмо с теплыми пожеланиями и поздравлениями, а также подарок.

Новый раунд белорусско-американских переговоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03782f0-eae4-45fd-84bc-8f9b743aa3ff/conversions/cfd699b2-9f03-4417-839e-dfe4c0804cf9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03782f0-eae4-45fd-84bc-8f9b743aa3ff/conversions/cfd699b2-9f03-4417-839e-dfe4c0804cf9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03782f0-eae4-45fd-84bc-8f9b743aa3ff/conversions/cfd699b2-9f03-4417-839e-dfe4c0804cf9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03782f0-eae4-45fd-84bc-8f9b743aa3ff/conversions/cfd699b2-9f03-4417-839e-dfe4c0804cf9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спустя несколько месяцев Джон Коул вновь приехал в Минск вместе с командой - стартовал новый раунд публичных переговоров. В этот раз в делегацию вошел и Кристофер Смит. Оба представляют интересы Президента США по вопросам, связанным с Беларусью. Коул - доверенное лицо, ближайший друг Трампа и его личный адвокат.

В начале встречи обсуждали роль Трампа в установлении мира в регионе. Президент США активно выступает посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. Уже состоялись переговоры Трампа и Путина на Аляске.

Во время недавней встречи глава белорусского государства поздравил с этим российского коллегу. Главное сейчас - не застопорить переговорный процесс.

"Уважаемый Джон, уважаемый Крис, коллеги, рад приветствовать вас в Беларуси. Спасибо, что нашли время приехать, особенно сейчас, в непростое время. Я размышлял, с чего начать, и, как бы банально это ни звучало, хочу поблагодарить вашего Президента. Говорю это не из желания польстить - это мне не свойственно. Благодарю за усилия, которые он прилагает ради мира, прежде всего в нашем регионе. Семь или шесть войн и конфликтов - неважно точное число, но факт в том, что он остановил немало конфликтов. Как историк и как Президент с большим опытом могу сказать: ни один Президент Соединенных Штатов не предпринимал столько усилий ради мира на планете", - сказал глава государства в начале встречи.

"Думаю, с экономическими вопросами и пошлинами вы разберетесь сами. Тем не менее, Джон, я благодарен твоему другу Дональду за те шаги, которые он предпринимает сегодня в мировой политике. Уважаемые Джон, Кристофер, коллеги, главное сейчас, как мне кажется, и вы это знаете, недавно прошло совещание ШОС, чтобы переговорный процесс не застопорился. Об этом много говорили, особенно в кулуарах, как вы понимаете, - напомнил белорусский лидер. - Самое главное сейчас - чтобы Дональд, несмотря на свой бурный, взрывной характер, не потерял интерес к этой теме. Важно, чтобы вы продолжили тот тренд в отношениях с американцами, который сегодня задали в вопросе мирного соглашения, особенно здесь, в регионе, в контексте конфликта между Россией и Украиной. Это во-первых. И главное — желаю вам побольше объективности. Нужно слушать всех. Дональд это умеет, но выводы он должен делать самостоятельно".

Далее стороны обсудили весь комплекс белорусско-американских вопросов, в том числе экономику. Дональд Трамп ранее поднимал тему заключенных в Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что не против вести диалог и по этому вопросу, хотя вокруг него много спекуляций и фейков.

"От вопросов войны и мира никуда не уйти. Джон, слушая недавно Трампа, я понял, что, скорее всего, с Вашей подачи его действительно волнуют вопросы, как он выразился, заложников. Я не против - давайте обсудим эту тему глобально. Это важно еще и потому, что в Европе, особенно среди наших так называемых беглых многие хотят примазаться к этой теме. Крис, ты это хорошо знаешь - я в курсе, что ты ведешь переговоры и с ними, и с нами. Ради бога, это ваше дело, с кем вести переговоры. Но поскольку здесь много фальши, думаю, нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее, и я изложу свою позицию. Она всем в Беларуси известна: мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более что они осуждены не за политику - таких статей в Уголовном кодексе нет. Если Дональду это интересно, хотя, наверное, не очень, мы можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Но я готов обсудить этот вопрос", - констатировал белорусский Президент.

Самый важный вопрос - это экономика

Как заявил Джон Коул, США очень заинтересованы в нормализации отношений с Беларусью. Первый шаг на этом пути - снятие санкций с национального перевозчика, компании "Белавиа".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e167e6d9-ce5d-4737-bd50-784d45683eb1/conversions/1d02928f-1798-4fa6-afe6-d2e367d533ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e167e6d9-ce5d-4737-bd50-784d45683eb1/conversions/1d02928f-1798-4fa6-afe6-d2e367d533ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e167e6d9-ce5d-4737-bd50-784d45683eb1/conversions/1d02928f-1798-4fa6-afe6-d2e367d533ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e167e6d9-ce5d-4737-bd50-784d45683eb1/conversions/1d02928f-1798-4fa6-afe6-d2e367d533ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джон Коул, представитель Президента США: "Важно отметить, что недавно состоялся очень значимый телефонный разговор: Президент Трамп позвонил вам со своего самолета по пути на Аляску. Это была продуктивная, хорошая беседа, после которой он поручил мне связаться с Вами еще раз, что я и сделал. Сейчас хочу официально заявить: санкции с "Белавиа" сняты. Это решение принято. Я лично встречался с Президентом Трампом, на встрече присутствовали еще несколько десятков человек. Президент дал четкое указание - немедленно снять санкции с "Белавиа". Это решение уже утверждено всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые участвуют в этом процессе: Госдепартаментом, Министерством торговли, Министерством финансов и другими организациями. Мы действительно стремимся к нормализации двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все необходимое для достижения этой цели".

Очевидно, что по этому вопросу достигнут консенсус. По просьбе Президента США и других мировых лидеров Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных.

14 из них - иностранные граждане, осужденные за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также за другие преступления на территории Беларуси. Подробности сегодня озвучила пресс-секретарь главы государства.

Наталья Эйсмонт: Президент Беларуси помиловал 52 человека исходя из принципов гуманизма Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, из них 14 иностранных граждан 6 часов назад

К добрым пожеланиям и поздравлениям присоединилась и супруга американского президента Мелания Трамп.

После переговоров Джон Коул пообщался с белорусскими журналистами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca401082-3a09-4785-8680-ccd1adbd9a9d/conversions/301c18a8-7a62-453a-ad32-37be95b3a026-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca401082-3a09-4785-8680-ccd1adbd9a9d/conversions/301c18a8-7a62-453a-ad32-37be95b3a026-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca401082-3a09-4785-8680-ccd1adbd9a9d/conversions/301c18a8-7a62-453a-ad32-37be95b3a026-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca401082-3a09-4785-8680-ccd1adbd9a9d/conversions/301c18a8-7a62-453a-ad32-37be95b3a026-xl-___webp_1920.webp 1920w

После переговоров Джон Коул пообщался с белорусскими журналистами. Репортеров интересовали детали визита представителей Трампа и итоги встречи с Президентом Беларуси (подробности в видео).

лександр Лукашенко также принял постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fcfed45-3ded-440e-98ac-cd7cd8c144cf/conversions/d7b75407-3c17-47ce-89f0-532c068b228e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fcfed45-3ded-440e-98ac-cd7cd8c144cf/conversions/d7b75407-3c17-47ce-89f0-532c068b228e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fcfed45-3ded-440e-98ac-cd7cd8c144cf/conversions/d7b75407-3c17-47ce-89f0-532c068b228e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fcfed45-3ded-440e-98ac-cd7cd8c144cf/conversions/d7b75407-3c17-47ce-89f0-532c068b228e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня Александр Лукашенко также принял постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова.

"Мы провели обстоятельный разговор с делегацией Дональда Трампа, обсудили порядка десятка вопросов, касающихся наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Я специально пригласил Вас, чтобы мы еще раз четко определили те направления, по которым нам предстоит работать. Поскольку Вы находитесь на передовой, и Ваша позиция по-прежнему остается важной, менять ее я не собираюсь. Думаю, прежде всего, Вы должны четко понимать, в каком направлении действовать. Вы хорошо владеете ситуацией, но я хотел бы еще раз подчеркнуть основные направления, по которым нам следует двигаться. Прежде всего, прошу передать Дональду Трампу и первой леди Соединенных Штатов Америки благодарность за поздравления и теплые пожелания, которые они направили в мой адрес. Мы умеем читать между строк и очень это ценим. Это послание Дональда Трампа. Наша главная задача - быть рядом с Трампом и помогать ему в его миссии по установлению мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также прокомментировал вопросы, которые задают Трампу.

"Мы готовы обсуждать эту тему, тем более что американцы занимают конструктивную позицию, в том числе по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны. Ты же слышал, я американцам говорил: они называют разные цифры: 1900, 1300, 1400. Мы не хватали первого встречного на улице. Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну, хотят что-то изменить. Мы это понимаем. Речь идет только о тех, кто действительно участвовал в этом мятеже. Американцы, как ты слышал, тоже это понимают", - отметил Александр Лукашенко.

Говорили и о проблемах, которые создают наши ближайшие соседи. Они испугались наших учений, хотя уже сами признают, что дело совсем не в этом. Сейчас ситуация максимально обостряется.

"Ты сам видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники залетели - даже не к нам, мы видели, куда они летели. Все, что могли, мы уничтожили - сбили эти беспилотники. Несколько все же осталось, но мы сразу, насколько это было возможно, заранее проинформировали Польшу. И что в итоге получили? Слушайте, как дикари нагнетают обстановку на пустом месте. Видимо, они хотят, чтобы мы реагировали на это определенным образом. Но я уже тысячу раз говорил: мы не хотим никаких войн и конфликтов, не стремимся к закрытию границ. Однако если нас будут ставить перед фактом, нам придется реагировать", - подчеркнул Президент Беларуси.

По итогам разговора у Президента Валентин Рыбаков дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.

"Люди, знаете, были в приятном шоке. Минут 15 меня просто не отпускали на выходе, перед тем как я уехал обратно в гостиницу. Восхищались тем, как президент вел беседу, отмечали, что не ожидали такой открытости и искренности. Подчеркивали, что Президент полностью владеет темой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались, - отметил дипломат.

Письмо Трампа и необычный подарок - в чем здесь символизм?

"Подарок действительно символический - знаменитая кепка Трампа с указанием его президентства: 45-й и 47-й президент США. Были и запонки с изображением Белого дома", - рассказал Валентин Рыбаков.