Урожай, инвестпроекты и развитие Полесья. Подробности доклада у Лукашенко

28 мая во Дворце Независимости обсудили положение дел в Брестской области. С докладом у Президента глава региона Петр Пархомчик.

В центре внимания все вопросы, которые влияют на экономику и жизнь людей (от логистики и промышленности до сельского хозяйства). Да, работу аграриев скорректировала непогода, но в целом в Брестском регионе сильный АПК. И в этом году динамика уже положительная.

Президент: Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и нам, и России

"Я запросил информацию по Брестской области. Все, что хорошо, то хорошо", - отметил белорусский лидер.

Вместе с тем Александр Лукашенко отдельно выделил сферу транспорта и логистики. "Что там за проблемы и какие проблемы можно в этом плане предъявить Брестской области? Меня информируют, что у тебя там не все хорошо. Льготные условия мы там предоставляли для закупки автомобилей, по-моему, их перевозчикам. Естественно, мы ждем результаты определенные".

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Что касается сферы сельского хозяйства, Александр Лукашенко отметил, что Брестская область занимает первое место в стране с темпом роста в 104 %. "Много это или мало, какие резервы?" - поинтересовался белорусский лидер.

"Вроде бы, и падежа почти нет у тебя там", - отметил глава государства, говоря о результатах работы Брестской области в сельскохозяйственном секторе.

"Падеж есть, но сократили к уровню прошлого года", - доложил Петр Пархомчик.

Александр Лукашенко в связи с этим предупредил: "Будет очень жесткий разговор по поводу падежа скота в этом году".

"Потому что сохрани мы все поголовье, имели бы и приличный результат", - сказал он.

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у Президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал глава государства.

"Надо помочь братьям-россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил Александр Лукашенко.

Президент уверен, что спрос на картофель будет, в том числе учитывая негативное влияние заморозков на посевы у соседей.

Аналогичные поручения даны и в отношении других овощей. "Свекла, капуста, морковь и лук. Итог - стабилизационные фонды. Сегодня думай о том, где будешь хранить с запасом всю эту плодоовощную продукцию".

Глава государства также поручил заблаговременно продумать закупку яблок. К сожалению, холодная майская погода внесла свои коррективы в виды на урожай.

"По яблоку, наверное, этот год будет не очень урожайным. Яблоко будет, но не столько, сколько мы хотели. Уже сегодня надо думать. В правительстве я поручал. Если нужно будет закупить, где будем закупать яблоко? Для того чтобы и положить его на хранение, и закупить, может быть, в межсезонье", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается промышленности, в регионе подготовили программу развития до 2030 года. Документ открытый, может дополняться, в нем отражены все важные инвестпроекты. Их реализация позволит заметно увеличить экономику региона в целом и зарплату людей в частности. Объем вложений - порядка 5 млрд рублей. Глава государства напомнил, что Петр Пархомчик, который имеет богатый опыт в этой сфере, должен разобраться в соответствующих вопросах.

Глава государства отдельно коснулся темы промышленности, напомнив, что Петр Пархомчик, который имеет богатый опыт в этой сфере, как раз и направлялся в этот регион, чтобы разобраться в соответствующих вопросах.

"Хорошая динамика", - доложил руководитель региона.

"Ну, динамику ты можешь обеспечить. Но чтобы у нас не было отдельных предприятий, которые плохо работают. Поэтому промышленность для нас очень важна. Но отдельно - это судостроение и авиация. Ты, будучи вице-премьером (в свое время - прим. ред.), знаешь эту тему. Россияне, спасибо им, молодцы, предложили нам хороший кусок в авиастроении и судостроении - ремонт судов и прочее, прочее. Маломерных, небольших. Где-то под Гомелем - в Мозыре и в Пинске - ремонтная база была. Вроде нам это не надо (было - прим. ред.), не морская держава, что-то порезали, что-то на металлолом сдали. Если есть объемы работ, люди еще остались, надо подумать о том, чтобы мы начинали работы и в этом плане с каких-то направлений", - сказал Александр Лукашенко.

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Глава государства констатировал, что Петр Пархомчик хорошо знает соответствующие вопросы, так как сам начинал работу в этом направлении, работая в правительстве. "И по "Освею" (разрабатываемый российско-белорусский самолет - прим. ред.), и по авиации военной. Нам надо серьезно этим делом заниматься", - сказал Александр Лукашенко.

Он также напомнил, что с участием Петра Пархомчика в свое время были начаты многие проекты в сфере оборонной промышленности. "Хотелось, чтобы ты не уходил - там, где нужна твоя помощь и поддержка", - поручил он.

Усилить промышленный сектор региона Президент поручал еще во время назначения Пархомчика главой региона. Сейчас в Брестской области строятся два индустриальных парка - в Барановичах и Пинске.

Говоря о том, на какие проекты делает ставку регион, Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома, ответил, что в Брестской области строятся два индустриальных парка - в Барановичах и Пинске. "Мы приняли решение и поэтапно начинаем вводить (в эксплуатацию - прим. ред.) производственные площади для того, чтобы (каждый - прим. ред.) парк заработал и начал зарабатывать", - отметил он. В этом году завершится первый этап строительства обоих парков, будут выполнены строительно-монтажные работы, подключены необходимые коммуникации. Всего работы разделены на 4 этапа, каждый из которых рассчитан примерно на год. К площадке в Барановичах уже проявляют интерес представители бизнеса.

В качестве примера Петр Пархомчик привел производство техники компании "Мидеа" в Барановичах. Накануне запущено производство холодильников, изготовлена партия из 2 тыс. штук, предназначенных для рынков Казахстана и России.

"Это предприятие предусматривает масштабную локализацию всех компонентов, т.е. все, что необходимо для производства холодильников, должно производиться на площадке в Барановичах", - подчеркнул Петр Пархомчик. По его словам, аналогичный подход применяется при подборе и других проектов, чтобы локализация в Беларуси была максимальной.