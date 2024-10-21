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ЧПЗона X

Момент обрушения мнгоэтажки в столице Кении попал на видео

В Кении произошло ЧП. В Найроби обрушилось многоэтажное здание.

Дом был отселен несколько дней назад, но под завалами оказались люди. Известно про одного раненого.

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На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб, спасатели эвакуируют жильцов из соседних зданий.

Момент разрушения попал на видео.

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