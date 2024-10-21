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Момент обрушения мнгоэтажки в столице Кении попал на видео
В Кении произошло ЧП. В Найроби обрушилось многоэтажное здание.
Дом был отселен несколько дней назад, но под завалами оказались люди. Известно про одного раненого.
На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб, спасатели эвакуируют жильцов из соседних зданий.
Момент разрушения попал на видео.
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